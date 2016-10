Hüttengaudi à la Krösus: Luxuriöse Ferienunterkünfte mit Infinity-Pool, Heimkino und Privatkoch

Ledersessel statt Holzstühle, Heimkino statt Röhrenfernseher und Spa statt Waschschüssel: Anspruchsvolle Gäste können in vielen Berghütten weltweit einen komfortablen Urlaub verbringen. Tripping.com, die weltweit größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen, stellt fünf besondere Luxus-Ferienunterkünfte in den Bergen vor. „Durch die Stichwortsuche und den Einsatz von Filtern wie Pool, Aussicht oder Whirlpool können Urlauber auf unserer Webseite je nach persönlichen Vorlieben nach Luxusapartments suchen", erklärt Jen O´Neal, CEO von www.tripping.com/de. Die Suchmaschine arbeitet mit dutzenden Reisewebseiten zusammen, zu denen auch Anbieter von Luxusunterkünften wie Luxury Retreats und Travel Keys gehören. Dieser Luxus hat seinen Preis: Eine Übernachtung in einer dieser fünf Unterkünfte kostet je nach Saison zwischen 2.200 Euro und 66.300 Euro, wobei jeweils mindestens sieben Tage gebucht werden müssen.



Mit einem DJ-Pult, einer Tanzfläche und einer Bar ist das Chalet Edelweiss im französischen Courchevel, einem Skiort im französischen Savoie, die perfekte Location für luxuriöse Afterski-Partys und andere Veranstaltungen mit bis zu hundert Personen. Zum Entspannen bietet sich neben den acht Schlafzimmern der große Spa-Bereich mit Pool, Wasserfall, Sauna und Hamam an. Außerdem können sich die Gäste in das Heimkino und die Bibliothek zurückziehen oder im Fitnessraum trainieren. Während des Aufenthaltes stehen den bis zu 16 Gästen unter anderem ein Manager, Koch, Butler, Wachmann und ein Fahrer zur Verfügung. Der Übernachtungspreis beträgt zwischen rund 11.600 Euro und 66.300 Euro.



Das Chalet Perce Neige in Courchevel bietet mit seinen sechs Schlaf- und sieben Badezimmern, dem Wellness-Bereich mit Pool und Hamam sowie dem Heimkino Luxus pur. Auf der Terrasse und den Balkonen genießen die Gäste den Ausblick auf die französischen Alpen. Bis zu 14 Personen können im Chalet übernachten, das pro Nacht rund 7.200 Euro kostet.



Das Besondere am Zermatt Peak in der Schweiz ist die breite Glasfront, durch die Gäste einen Panoramablick auf das Matterhorn haben. In den fünf Schlafzimmern können bis zu zehn Personen übernachten. Neben dem Whirlpool, einem Fitnessstudio, einer Sauna und einem Dampfbad bietet die Villa einen Weinkeller, einen Aufzug sowie einen Skiraum. Wird die Holz-Villa als Sechs-Sterne-Boutique-Hotel gemietet, ist unter anderem ein Manager, Concierge und ein Michelin-Chefkoch vor Ort und die Gäste erhalten täglich Massagen. Die Übernachtung kostet zwischen rund 4.600 Euro und 24.600 Euro.



Das im Jahr 2008 renovierte und stilvoll eingerichtete dreigeschossige Chalet Maria Schnee im österreichischen St. Anton liegt nur wenige Gehminuten vom Skilift entfernt. Die Gäste entspannen in der hauseigenen Sauna oder dem Massage-Raum. Aus Holz und Stein gebaut überzeugt die Villa durch ihr warmes Ambiente. In den sieben Schlafzimmern können bis zu zehn Erwachsene und fünf Kinder übernachten. Der Preis pro Nacht variiert je nach Saison zwischen rund 2.200 Euro und rund 5.300 Euro.



Im italienischen Cortina gelegen, bietet das zweigeschossige Apartment Botton D´Oro Gemütlichkeit auf hohem Niveau. In der rustikalen und gleichzeitig schicken Ferienunterkunft können in den sechs Schlafzimmern bis zu zehn Personen übernachten. Für den Preis von rund 2.200 Euro pro Nacht können die Gäste auch den Whirlpool, das Laufband und das türkische Bad mitbenutzen.

Über Tripping.com

Tripping.com ist die größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen. Mit mehr als acht Millionen Unterkünften an 150.000 Orten bietet Tripping.com weltweit die umfangreichste Auswahl an Ferienwohnungen. Mit Tripping.com ist es leicht, Angebote dutzender wichtiger Reisewebseiten wie Booking.com, TripAdvisor, FeWo-direkt oder Wimdu zu vergleichen. Investoren sind unter anderem Quest Venture Partners im Silicon Valley, Steadfast Venture Capital in New York und Recruit Holdings in Tokio. Gründerin und Geschäftsführerin ist Jen O'Neal. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco beschäftigt momentan 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



