ETL ADHOGA und TREUGAST in Kooperation für Betriebsvergleich 2017

Die Wirtschaftlichkeit des eigenen Unternehmens einschätzen: Die Steuerberatung ETL ADHOGA und die Unternehmensberatung TREUGAST Solutions Group gehen eine neue Kooperation für die Erstellung des Betriebsvergleiches 2017 ein. Beim Betriebsvergleich werden die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2016 sowie die Planzahlen für 2017 von Individual- und Kettenhotels der Stadt- und Ferienhotellerie ebenso wie von Gastronomiebetrieben analysiert. Vorteil für alle teilnehmenden Betriebe: ein kostenfreies Exemplar des Betriebsvergleich 2017 sowie ein vergünstigtes Check-Up auf Basis des Fragebogens durch die Analysten der TREUGAST Unternehmensberatung.



Aus den erzielten Ergebnissen werden jeweils branchentypische Durchschnittswerte für unterschiedliche Betriebsarten und Unternehmensgrößen ermittelt. Mit diesen Werten kann die Wettbewerbsposition des eigenen Unternehmens verglichen und notwendige Maßnahmen eingeleitet werden. Somit stellt der Betriebsvergleich ein wichtiges Instrument zur Steuerung eines Unternehmens dar. Im Hinblick auf kommende Investitionen und Entscheidungen liefert der Betriebsvergleich ebenso Banken und Investoren eine hochqualifizierte fachliche Entscheidungshilfe. Im Sommer 2017 stellt Medienpartner Cost & Logis erste Ergebnisse des Betriebsvergleichs von ETL ADHOGA und TREUGAST vor.



Die Erhebung bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet und adressiert Unternehmen aller Größen und Betriebsarten in Hotellerie und Gastronomie. Bei Interesse zur Teilnahme am Betriebsvergleich 2017 können sich Hoteliers und Gastronomen per E-Mail über institut@treugast.com an die Experten von TREUGAST wenden, oder den Fragebogen unter www.treugast.com abrufen.



Über ETL ADHOGA



ETL ADHOGA ist eine auf Gastronomie und Hotellerie spezialisierte Steuerberatung, die individuelle Lösungen exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse hin anbietet. Neben kleinen und mittelständischen Unternehmen sind auch Systembetriebe Kunden von ETL ADHOGA. Grundlage des spezialisierten Beratungsansatzes ist die ständige Qualitätssicherung durch branchenspezifische Fortbildung der Steuerberater und Mitarbeiter in der hauseigenen Akademie. ETL ADHOGA gehört zur ETL-Gruppe, die zusätzliche Leistungen wie Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen anbietet.

TREUGAST Solutions Holding GmbH

TREUGAST Solutions Group wurde 1985 gegründet und gilt europaweit als eine der führenden Unternehmensberatungen der Hospitality-Branche. Die TREUGAST Solutions Group hat sich auf die vier Geschäftsbereiche Beratung, Gutachten, Management sowie Wissenschaft & Forschung, spezialisiert. Dabei reicht die Spanne bei über 120 Beratungsprojekten pro Jahr von kleinen, individuellen Hotels über standardisierte Markenhotels bis hin zum Luxus-Ferienresort. Der Fokus in der Beratung liegt auf Machbarkeitsprüfungen, Betriebsanalysen, Betreibersuchen, Immobilienbewertungen und Transaktionen. Daneben berät TREUGAST auch in strategischen Fragen und begleitet Restrukturierungsmaßnahmen. Das Beratungsunternehmen konzentriert seine wissenschaftliche Tätigkeit im TREUGAST International Institute of Applied Hospitality Sciences. Das Institut veröffentlicht die Publikationen Trendgutachten Hospitality, Investment Ranking Hotellerie Deutschland und Österreich, Hotellerie & Gastronomie Betriebsvergleich, Hotelinvestment-Attraktivitäts-Index (H.A.I.) und Gastronomieranking.



