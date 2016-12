Die TrendSet Winter 2017 präsentiert: Die neuesten Trends für Frühjahr/Sommer 2017!

Wo sind sie, die Trends der nächsten Saison? Welche Strömungen sind im Abverkauf zu beachten? Was werden die Menschen im Frühjahr und Sommer 2017 kaufen? Der Handel braucht schon jetzt Antworten auf diese Fragen, um die Ware für die erste Hälfte des neuen Jahres frühzeitig auszusuchen und zu ordern. Und die bekommt er auf der „109. TrendSet – Internationale Konsumgüter-Fachmesse für Lebensart“ vom 4. bis 6. Januar 2017 in München.



Hier findet man sie: Die Trends für die nächste Frühjahr-/Sommersaison. Als größte und wichtigste Fachmesse ihrer Art im südlichen deutschsprachigen Raum gibt die TrendSet Winter 2017 dem Handel als erste bereits Anfang Januar Einblicke in das neue Sortiment von rund 2.500 Marken und Kollektionen aus 15 Wohn- und Lifestylebereichen. Schönes rund ums Wohnen und Leben – drinnen wie draußen, Praktisches und Stilvolles für Küche, Esstisch, Bad und Schreibtisch sowie tolle Ideen zum Verschenken, Schmücken und Dekorieren erwartet das Fachpublikum aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Norditalien und den angrenzenden EU-Mitgliedsländern auf rund 100.000 qm Ausstellungsfläche in neun, voll ausgebuchten Messehallen. Branchenführer, Nischenanbieter und Newcomer präsentieren hier ihre Neuheiten und Trends. So wird die TrendSet Winter 2017 auch im kommenden Januar wieder einmal zum Pflichttermin für die Branche. Übrigens dieses Jahr findet die TrendSet Winter 2017, aufgrund der Aufbauarbeiten zur BAU 2017, bereits von Mittwoch bis Freitag (4. Januar bis 6. Januar 2017) und nicht wie gewohnt von Samstag bis Montag statt.



Im Trend: Farben und Formen der Natur



In der nächsten Saison gibt es vor allem zwei Strömungen, die die meisten Produkte einfangen. Zum einen ist die Natur als Grundthema weiterhin aktuell, wird aber offener und bunter interpretiert als bisher. Erdige Töne und natürliche Materialien verbinden sich zu harmonischen Designs. Dazu gesellen sich frische Farben sowie wilde Ethno-Muster für ein pures Sommerfeeling. Zum anderen findet sich die Farbe Blau als Trendfarbe im Sommer 2017, von Meeres- bis Himmelbleu, auf vielen Entwürfen für Mode und Interieur wieder.



Neues von den TrendSet Themen-Areas



Auf den TrendSet Themen-Areas wartet wieder viel Neues auf die Fachbesucher. Wer junge und neue Produkte in sein Sortiment aufnehmen will, kann auf der TrendSet Newcomer wieder kleine und innovative Firmen entdecken. Hier präsentieren Messeneulinge und junge Unternehmen ihre vielversprechenden Produkte. Auch die TrendSet Country & Style ist wieder mit vielen neuen Heimat-Produkten und Trends dabei. Und auf der TrendSet Bijoutex findet der Handel alles Neue aus Modeschmuck, Beauty und Fashion.



Die 15 Wohn- und Lifestylebereiche der TrendSet



• Möbel | Lampen | Heimtex

• Wohnobjekte | Accessoires | Lifestyle

• Glas | Porzellan | Keramik

• Küche | Haushalt | Gourmet

• Dekodesign | Präsente | Souvenirs

• Saisonware | Weihnachten | Festschmuck

• Bad | Duft | Wellness

• Floristik | Freizeit | Garten

• Hobby | Fun | Spielwaren

• Büro | Schule | Schreibwaren | Papeterie

• Modische Accessoires, Bekleidung

• Schmuck | Uhren | Edle Steine



• TrendSet Newcomer | Young Collections

• TrendSet Country & Style | Heimatkollektionen

• TrendSet Bijoutex | Modeschmuck | Fashion | Beauty



Neuheiten und Trends für Frühjahr/Sommer 2017 entdecken



Schönes Wohnen drinnen und draußen – Möbel, Lampen, Heimtex: Halle B4; Bad, Duft, Wellness: Halle B5; Floristik, Freizeit, Garten: Hallen B5 bis B6 | Lifestyle-Inspirationen – Wohnobjekte, Accessoires, Lifestyle: Hallen B2, B4 und B5; Möbel, Lampen, Heimtex: Halle B4 | Geschenkideen – Dekodesign, Präsente, Souvenirs: Hallen B2 und C1 | Festliche Deko – Saisonware, Weihnachten, Festschmuck: Halle C1 | Alles für Küche und Esstisch – Glas, Porzellan, Keramik; Küche, Haushalt, Gourmet: Halle B1 | Bastelneuheiten, Spielwaren und Schreibbedarf – Hobby, Fun, Spielwaren; Büro, Schule, Schreibwaren, Papeterie: Halle B3 | Taschen, Gürtel & Textil – Modische Accessoires, Bekleidung: Hallen B2 und B5 | Echtschmuck und Accessoires – Schmuck, Uhren, Edle Steine: Halle B2 | Heimatkollektionen – TrendSet Country & Style: Halle B1 | Young Collections – TrendSet Newcomer Halle B1 | Modeschmuck, Fashion und Beauty – TrendSet Bijoutex: Hallen C2 und C3



Die TrendSet Winter 2017: Wo? Wann? Was kostet der Eintritt?



TrendSet – 109. Internationale Konsumgüter-Fachmesse für Lebensart

von Mittwoch, 4. Januar bis Freitag, 6. Januar 2017

auf dem Messegelände der Messe München

in den Hallen B1 bis B6 und C1 bis C3.



Öffnungszeiten:

Mittwoch: 9.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag: 9:00 - 18.00 Uhr

Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr



Preise:

Tageskarte: 16,00 €

Dauerkarte: 22,00 €

