In dem neuen Reisebuch HOLIDAY "Typisch deutsch?" und in der begleitenden Sendereihe von Deutschlandradio Kultur werfen Korrespondenten aus 30 Ländern einen Blick auf Deutschland und die Deutschen

Am 5. Oktober ist das Reisebuch HOLIDAY „Typisch deutsch?" bei TRAVEL HOUSE MEDIA erschienen. Die amüsanten, überraschenden und nicht selten auch widersprüchlichen Berichte der Reihe sind ab 10. November auch in der neuen Sendereihe „Typisch deutsch?" im Programm von Deutschlandradio Kultur zu hören. Jeden Donnerstag um 17.50 Uhr berichten Korrespondenten aus rund 30 Ländern über ihre Erfahrungen in Deutschland.



Das 160-seitige Buch „Typisch deutsch?" wird im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am 21. Oktober um 15.00 Uhr auf der Deutschlandradio-Bühne von den Herausgebern präsentiert.



Sind die Deutschen so pünktlich wie uns das Stereotyp glauben macht? Ist Mülltrennung hierzulande tatsächlich obsessiv? Wo werden Volkslieder heute wirklich noch gesungen? Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt haben zahlreiche O-Töne gesammelt, die Gepflogenheiten, Ansichten und Trends in Deutschland aus der Perspektive von ausländischen Journalisten beleuchten



„Typisch deutsch?" eröffnet einen neuen Blick auf vermeintlich Alltägliches, versammelt Skurrilitäten und bietet unerwartete Einblicke. Die Radiobeiträge und das Buch knüpfen an die Sendereihe „Alltag anders" von Deutschlandradio Kultur an, die bereits seit 2012 einen festen Platz im Programm hat und in der deutsche Auslandskorrespondenten ihre persönlichen Erfahrungen in der Fremde schildern. 2015 wurden die besten Radiobeiträge in Buchform veröffentlicht. Sowohl das auf dieser Reihe aufbauende Buch „Andere Länder, andere Sitten" als auch die Neuerscheinung „Typisch deutsch?" erscheinen unter der Marke HOLIDAY im Verlag TRAVEL HOUSE MEDIA.



Buchvorstellung auf der Frankfurter Buchmesse:



Bühne Deutschlandradio, Halle 3.1 Stand J 37



21. Oktober 2016, 15 Uhr mit den Herausgebern Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt



Start der Sendereihe:



10. November 2016, 17.50 Uhr in der Sendung „Studio 9"

