Lexus auf dem Napa Valley Film Festival

Vierter Gewinner-Film der aktuellen Lexus Kurzfilmreihe vorgestellt

Highschool-Basketballspieler mit dunklem Geheimnis

Ideenwettbewerb für angehende Regisseure von Lexus und The Weinstein Company









Die Lexus Kurzfilmreihe kehrt zurück zum Napa Valley Film Festival: Im Norden San Franciscos, wo im vergangenen Jahr die vier Gewinner des Ideenwettbewerbs von Lexus und dem Filmstudio The Weinstein Company bekanntgegeben wurden, feiert jetzt der vierte Beitrag seine Weltpremiere. Der spannende Film „Game“ wurde von der preisgekrönten Regisseurin Jeannie Donohoe erstellt.



Die Absolventin des prestigeträchtigen Filmprogramms der Columbia University zeichnet bereits für Drehbuch und Regie von Kurzfilmen wie „Lambing“, „Season“ und „Public“ verantwortlich. Mit „Flock“ entwickelt Donohoe derzeit ihren ersten längeren Film. Der Lexus Sieger-Beitrag „Game“ dreht sich um einen Schüler, der an eine neue Highschool kommt. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten sichern ihm einen Platz im Basketball-Team, dem amtierenden Meister. Als die Mannschaft jedoch das schockierende Geheimnis des Neulings entdeckt, nimmt die Geschichte eine ungeahnte Wendung. Im Film wirkt unter anderem der kanadische Schauspieler und dreifache NBA-Champion Rick Fox mit.



„Game“ ist einer von vier Filmen, die Joey Horvitz von The Weinstein Company im Rahmen der dritten Lexus Kurzfilmreihe produziert hat. Der Ideenwettbewerb von Lexus und dem Filmstudio unterstützt aufstrebende Regisseure. Die anderen drei Beiträge „Friday Night“, „MESSiAH“ und „A Nation Holds Its Breath“ werden ebenfalls auf dem Napa Valley Film Festival zu sehen sein.



„Wir freuen uns auf die Weltpremiere von ‚Game‘ auf dem Napa Valley Film Festival. Donohoes Talent zeigt sich im gesamten Film und spiegelt das Motto der aktuellen Lexus Kurzfilmreihe ‚Anticipation‘ hervorragend wider“, erklärt Harvey Weinstein, Co-Chairman von The Weinstein Company.



„Besucher können in ‚Game‘ nicht nur Jeannies Kreativität und Fantasie erleben. Sie haben auch Gelegenheit, sich die anderen, im Rahmen der dritten Lexus Kurzfilmreihe entstandenen Projekte anzuschauen – allesamt sprühen vor Kreativität und Vorstellungskraft“, sagt David Nordstrom, General Manager Global Branding bei Lexus International.



„The Weinstein Company und Lexus sind vom bisherigen Erfolg dieser Partnerschaft begeistert und hoffen, dass noch mehr Regisseure auf der ganzen Welt von diesen Filmen und unserem übergreifenden Wettbewerb inspiriert und ermutigt werden“, so David Glasser, COO und Präsident von The Weinstein Company.



Über die Lexus Kurzfilmreihe



Die Lexus Kurzfilmreihe wurde 2013 ins Leben gerufen, um eine neue Generation aufstrebender Filmemacher zu unterstützen. Durch die Kooperation von Lexus und dem weltweit anerkannten Filmstudio „The Weinstein Company“ wird angehenden Regisseuren und Schriftstellern die einzigartige Gelegenheit geboten, ihre Arbeit umzusetzen und auf der großen Bühne zu präsentieren. Weitere Informationen finden sich online unter www.lexusshortfilms.com.



