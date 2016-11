Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat die neue Broschüre „Familienferien – Spiel und Spaß im Taubertal“ herausgegeben. Damit wird in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die Produktlinie „aktiv“ erweitert.



Das „Liebliche Taubertal“ ist sowohl bei sportlich aktiven Gästen wie Fahrradfahrern und Wanderern als auch bei Kulturinteressierten und Familien ein gern besuchter Landstrich. Die Region von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main zeichnet sich vor allem durch ihre Burgen, Schlösser, Klöster und Museen, ihre Kulturlandschaft und die herausragenden Freizeiteinrichtungen fürs Fahrradfahren, fürs Wandern und auch für Familien mit Kindern und Jugendlichen aus.



„In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden haben wir deshalb jetzt die Broschüre ‚Familienferien – Spiel und Spaß im Taubertal‘ herausgebracht“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Die 20 Seiten umfassende Publikation gliedert sich in die Themen „Burgen, Schlösser und Klöster“, „Museen erleben“, „Action und Aktiv“, „Wasserspaß“, „Spaß und Unterhaltung“, „Wanderungen und Lehrpfade“ sowie „buchbare Arrangements“. Hinzu kommt ein Blick ins benachbarte Würzburg.



„Mit dieser Auswahl sprechen wir bewusst Familien an, ihren Urlaub im ‚Lieblichen Taubertal‘ und der angrenzenden Main-Region zu planen“, sagt Jochen Müssig. Bei allen Angeboten wurde Wert darauf gelegt, dass die Gäste aktiv in die Angebote eingebunden werden. So können beispielsweise Kinder an speziellen Führungen als Prinzessin oder Prinz im Schloss Weikersheim teilnehmen. Im mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg kann man sich selbst an den Pranger stellen, und im Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim gibt es kreative Museumsführungen mit dem Löwen „Zacharias“ zu erleben. „Ein ganz besonderer Spaß ist hierbei sicherlich auch das Glaskugelblasen im Grafschaftsmuseum in Wertheim“, erläutert Jochen Müssig weiter.



Aktive Momente und Erlebnisse versprechen der Wildpark in Bad Mergentheim oder der Rauch-Zoo in Freudenberg. „Alpakas hautnah erleben“ ist wiederum im südlichen Taubertal möglich, und Action fordern der Fechtsport in Tauberbischofsheim oder die rasanten Runden auf der Kartbahn in Bad Mergentheim. Angesprochen werden auch Aktivitäten in den Waldseilgärten und Kletterparks oder das „Brotbacken im Blumentopf“ in Creglingen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Abenteuerspielplätze, und auch der Wasserspaß kommt nicht zu kurz. Neben dem Besuch von Freibädern und Badeseen zählen dazu auch Kanu- oder Kajakfahrten auf Tauber und Main.



Die Broschüre informiert interessierte Gäste auch über besondere Führungsangebote, beispielsweise über Rundgänge mit dem Nachtwächter oder durch das „Haus auf dem Kopf“ in Wertheim. Die Schatzsuche beim Geocaching, Kegeln, Bowling, Kindertheater und Minigolf sowie der Blick zu den Sternen in den Sternwarten im Taubertal ergänzen das Angebot. Für die gesamte Familie eigenen sich auch thematische Wanderungen oder Radtouren.



Insgesamt bietet die gelungene Broschüre zahlreiche Anreize für Familien, um sich für die schönsten Tage des Jahres für das „Liebliche Taubertal“ zu entscheiden. Die Angebote werden nun im Rahmen der bundesweiten Vertriebsaktivitäten des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ vorgestellt. Den Auftakt bildet die Messe „Touristik & Caravaning“ von Mittwoch, 16., bis Sonntag, 20. November, in Leipzig.



Die Broschüre ist ab sofort kostenfrei erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, Fax 09341/82-5700, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren