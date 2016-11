Honig im Kopf auf der Bühne

Das Schauspiel Honig im Kopf wird Donnerstag, den 5. Januar 2017 um 20.00 Uhr im Stadttheater Emmerich aufgeführt. Das Theaterstück basiert auf dem Erfolgsfilm von Til Schweiger.



Amandus, bisher das humorvolle und geschätzte Oberhaupt der Familie, erkrankt an Alzheimer. Nur seine Enkelin Tilda will sich auf den alten Mann, der zusehends verfällt, einlassen. Das Schauspiel mit Karsten Speck in der Rolle des Sohns packt ein ernstes Thema auf leichtfüßige und feinfühlige Art an.



Das Ticket für gute, stufenlos erreichbare Plätze inklusive Transfer kostet 25,00 €. Der Theaterbus bringt die Kulturfreunde zum Theater und zurück nach Xanten und in alle Ortschaften.



Die Teilnehmer melden sich verbindlich an bis zum 5. Dezember in der Tourist Information Xanten, Kurfürstenstr. 9 oder unter der Telefonnummer 02801-772-200.

