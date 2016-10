Erstes SportScheck Wanderfestival auf Rügen

Mit einer Premiere wartet der am Freitag beginnende 4. Rügener Wanderherbst auf: Am Sonnabend startet das 1. SportScheck Wanderfestival auf Rügen. Neben den beiden Extremtouren über 12 und 16 Stunden gibt es am Wochenende weitere attraktive Wanderangebote, unter anderem Touren auf Wittow, Mönchgut, Jasmund und Westrügen.



Die Inselexperten haben dazu dem Cheforganisator Bernd Leuschner ein paar Fragen gestellt:



Herr Leuschner, im SportScheck-Blog haben Sie verraten, dass Sie die Berge lieben und beim Mountainbike, Trailrunning und auf Hochtouren nicht nur ihre Grenzen immer wieder neu ausloten, sondern auch im hochalpinen Flair am besten abschalten und neue Ideen für neue Events finden. Am 15. Oktober startet nun das erste SportScheck Wanderfestival auf Rügen. Sind Sie im Gebirge über die Insel „gestolpert“? Wie kam es dazu?



Bernd Leuschner: Ich kenne die Ostseeküste recht gut. Da ich in Hamburg geboren und aufgewachsen bin, ist die See im Grunde meine Heimat.Wandern ist für mich nicht immer gleichbedeutend mit dem „Bergwandern“. Wandern ist vielmehr das „Erleben einer Strecke und der entsprechenden Landschaft“. Das geht selbstverständlich sehr gut an den Küsten.



Kennen Sie die Insel, wenn ja – was gefällt Ihnen hier besonders?



Bernd Leuschner: Ich kenne die Insel und finde die Küstenlandschaft beeindruckend. Zudem hat die Insel eine Größe, die eine landschaftliche Vielfalt ermöglich, die auf kleineren Inseln nicht vorhanden ist.



Haben Sie die Strecken auf Rügen vorher persönlich gecheckt oder haben Sie Scouts „vorwandern“ lassen?



Bernd Leuschner: Ich selber habe die Strecke leider nicht vorab gecheckt. Das hole ich hoffentlich am nächsten Wochenende nach. Die Kollegen in der Bergschule und die Projektleiter für die Wanderungen haben sich dafür mehrfach die Möglichkeiten und Strecken vor Ort angeschaut.



Was erwartet die Teilnehmer, die – soweit ich weiß – von nah und fern anreisen?



Bernd Leuschner: Es ist wirklich so, dass auch Teilnehmer kommen, die eine weitere Anreise haben. Das freut uns natürlich. Der Kern des Wochenendes sind die 12 und 16 Stunden Wanderungen mit bis zu 61 Kilometern Strecke. Das bedeutet auch für geübte Wanderer eine ordentliche Herausforderung. Der Start ist um 5 Uhr in der Früh, so dass auch die Dunkelheit, mit einem hoffentlich schönen Sonnenaufgang, ein Highlight sein kann.



Was sollten die Starter unbedingt am Mann oder der Frau haben, wenn sie auf die 12- bzw. 16-Stunden-Tour gehen?



Bernd Leuschner: Die Packliste ist schon recht umfangreich. Dazu gibt es bei uns auf der Internetseite www.sportscheck.com und in den Startunterlagen ausführliche Informationen. Ein paar Ausrüstungsgegenstände sind jedoch besonders wichtig. Zum Beispiel passendes und für die Tour angemessenes Schuhwerk. Dazu kommt wetterfeste Kleidung für morgendliche Kälte, Regen und trockenes Wetter. Dabei empfiehlt es sich, im Zwiebelprinzip die Kleidung zu planen, sodass - ja nach Bedingung - immer wieder Schichten an- oder ausgezogen werden können.Wir empfehlen zudem eine Karte für die Orientierung und ein Handy für eventuell notwendige Notrufe. Der Rucksack spielt eine besondere Rolle. Das Tragesystem und die Größe sollten der persönlichen Körperform angepasst sein, sodass es nach 16 Stunden keine Rückenschmerzen verursacht.



Für Rügen ist solch ein SportScheck Wanderfestival Neuland. Wie würden Sie aus Ihren Erfahrungen die Atmosphäre beschreiben, die zu erwarten ist?



Bernd Leuschner: Da sind wir auch sehr gespannt….Die Resonanz war sehr groß. Trotz der späten Jahreszeit im Oktober gehen am Samstagmorgen 200 Wanderer an den Start der langen Wanderstrecken. Die Spannung ist dann schon recht groß bei den Teilnehmern.Bei der Zielankunft sind dann meistens viele erschöpfte aber glückliche Gesichter zu sehen.



Ist eine kurzfristige Anmeldung noch möglich? Wenn ja – wo und wie?



Bernd Leuschner: Eine Anmeldung ist auch vor Ort noch möglich.Jeder, der sich noch am Freitag kurzfristig anmeldet, ist herzlich willkommen.

