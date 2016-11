WEINKORB Vinothek setzt Zeichen und wird ausgezeichnet

Das Deutsche Weininstitut (DWI) zeichnete in diesem Jahr erstmals 50 Vinotheken in allen 13 deutschen Anbaugebieten aus. Am 10. Oktober wurden in Ingelheim am Rhein die Preise an die besten Deutschen Vinotheken verliehen. Eine Auszeichnung erhielt die im Jahr 2014 neu eröffnete WEINKORB Vinothek der Weingüter Singer und Bader in Korb im Remstal, inzwischen ein Aushängeschild für die Region.

Eine hochkarätig besetzte Fachjury prüfte und benotete aus rund 200 Bewerbungen strenge Qualitätskriterien. Dazu gehört der Anreiz für weinaffine Konsumenten das Weinanbaugebiet zu besuchen, ein architektonisches Spektrum kennen zu lernen, Weine direkt beim Erzeuger zu kosten, die Servicequalität, Auszeichnungen und Preise für die Weinqualitäten, sowie kulturelle, fachliche und unterhaltende Veranstaltungen rund um das Thema Wein.



Alle 50 ausgezeichneten Vinotheken werden in einem 114-seitigen Sonderheft des Magazins „Abenteuer und Reisen“ mit dem Titel „Wein aus Deutschland“ vorgestellt. Es ist ab sofort im Zeitschriftenhandel erhältlich. Die Publikation enthält darüber hinaus Kurzportraits aller Weinbaugebiete und von jungen, wilden Weinmachern und zitiert Barbara Singer, die an den steilen Remstäler Weinhängen auf internationale Sorten, wie Cabernet und Syrah setzt.



Probieren kann man die vielfach ausgezeichneten Weine der Weingüter Singer und Bader bei den nächsten Wein & Musik-Events. Karten für die nächsten Wein-Genuss-Events in 2017, wie die beliebten Weinseminare und besonderen Barbecue-Menüs, gibt es bereits online unter www.weinkorb.de.



WEIN & MUSIK (donnerstags, Eintritt frei):







10.11.16 - ChazzLab - Jazz und Fusion aus Schorndorf

17.11.16 - Sixpack - Oldie-Band aus Kernen-Stetten

24.11.16 - Laier & Zaiser - Acoustic Pop, Folk & Rock aus Schwaikheim

01.12.16 - Aaron Black - Elvis Songs & Show

08.12.16 - Bioband Lady Birds - Folk, Rock, Pop, Blues, Rock 'n' Roll

15.12.16 - Duo Genio - Italo-Pop, Latino und mehr mit Keyboard & Akkordeon

22.12.16 - DJ Harry – Beste Deutsche Schlager





WEIN & SEMINAR (freitags, jeweils 69 € p. P.):







27.01.17 - Wein & Schokolade

28.04.17 - Wein & Kabarett

26.05.17 - Wein & Käse

30.06.17 - Wein & Frau





WEIN & WANDERUNG







... in und um Korb mit Weinerlebnissführung und kulinarischen Köstlichkeiten (Samstag, 03.06./ 08.07./ 05.08./ 02.09.2017)





vom Blanc & Noir Catering-Team.

WEIN & MENÜ (samstags, jeweils 89 € p. P.) Low and Slow ist die Devise bei diesem vom Fine-BBQ-Team servierten Mehrgang- Menü vom Smoker und Grill. Dazu gibt es Winzersekte aus dem Hause Bader und exklusive Rotweine aus Singer's Schatzkammer.







11.02.17 - Wintergrillen, Spareribs & Pulled Pork

06.05.17 - Mediterranes Barbecue, Lachs & Paella

12.08.17 - Sommer-Brai, Burger & Steaks





WEINKORB Vinothek Barbara und Julian Singer Rosenstraße 1 71404 Korb Tel. 07151 - 986 5707 info@weinkorb.de





