MEER UND MEHR ... Bilder von Gude Schaal in der Vinothek Die Traube zu sehen: Vernissage am 17. November

Mit der Kunstausstellung "MEER UND MEHR ..." möchte Angelika Reiner von der Vinothek Die Traube die unterschiedlichen Epochen der Werke von Gude Schaal zeigen, aber auch die Verbindung zu den Räumlichkeiten herstellen – Wein ist auch eine Form von Kunst. Die Vernissage findet am Donnerstag, 17. November 2016, um 19 Uhr in der Hauptstr. 91, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach, statt (Anmeldung erforderlich, Tel. 07151 – 98 12 784, info@dietraube.com).



Die Künstlerin, deren 5. Todestag dieses Jahr ist, malte nicht vor dem Motiv, sondern aus dem Inneren. Aus ihrer Sicht brauchen Künstler die Welt als Rohstoff, an dem sich wie Funken die geistigen Prozesse entzünden. Gude Schaals Bilder sind Erinnerungen. Teils an ihre Heimat, teils an Menschen und ihre Geschichten, die sie in ihrer Phantasie erlebt hatte.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren