Beste Württemberger 2016 Remstaler Weingüter erfolgreich bei Landesprämierung für Wein und Sekt 2016 - Württemberger Weingipfel am 12. und 13. November in Heilbronn

Zur diesjährigen Landesprämierung wurden insgesamt 2.880 Weine und Sekte von 127 Betrieben angestellt. Die Jury vergab 893 Goldmedaillen sowie 1.585 Mal die Medaille "Ausgezeichnet". Für besonders gute Gesamtleistungen wurden Ehrenpreise verliehen; wer über drei Jahre beste Weinqualitäten einreichte, erhielt einen Staatsehrenpreis.



Die Detailergebnisse aus der Landesprämierung enthält die Prämierungsbroschüre "Württemberger WeinLust" die unter www.weinbauverband-wuerttemberg.de zum Download bereit steht, darunter die lediglich 71 mit "Großem Gold" ausgezeichneten Spitzenweine aus der diesjährigen Prämierungsrunde – hier war die Remstalkellerei eG aus Weinstadt mit 4x „Großes Gold“ äußert erfolgreich.



Folgende Weinbaubetriebe aus dem Remstal konnten sich zudem über Prämierungen freuen: Remstakellerei eG (38x „Gold“, 82x „Ausgezeichnet mit Goldrand“, 43x „Ausgezeichnet mit Silberrand“), Weingut Mayerle, Remshalden (3x „Gold“, 9x „Ausgezeichnet mit Goldrand“, 6x „Ausgezeichnet mit Silberrand“), Weingut Knauer, Remshalden (1x „Gold“, 3x „Ausgezeichnet mit Goldrand“, 1x „Ausgezeichnet mit Silberrand“), Weinbau Strauß, Weinstadt (2x „Ausgezeichnet mit Goldrand“), Fellbacher Weingärtner eG (1x „Ausgezeichnet mit Goldrand“) sowie Weingut Rienth, Fellbach (2x „Ausgezeichnet mit Silberrand“).



Mit 227 separat eingereichten Weinen zeigte sich der Sonderwettbewerb "Beste Württemberger" so attraktiv wie nie zuvor. Die Sieger der insgesamt elf Kategorien dürfen sich mit der Medaille „Großes Gold“ schmücken. Zwei erste Plätze gingen ins Remstal: In der Kategorie „Weißweine, Neuere Rebsorten, trocken“ siegten die Fellbacher Weingärtner eG mit ihrem 2015 Sauvignon blanc Edition >S<. Die Remstalkellerei eG ging mit ihrem 2015 Riesling Sekt trocken als Sieger der Kategorie „Qualitätsschaumweine (extra) brut/trocken“ hervor.



Württemberger Weingipfel am 12. und 13. November in Heilbronn



Beim Württemberger Weingipfel am Samstag, 12. November und Sonntag, 13. November 2016 in der Harmonie Heilbronn können Weine von 25 erfolgreichen Betrieben aus der Landesweinprämierung verkostet werden. Die Kategorien-Gewinner aus dem Wettbewerb "Beste Württemberger" präsentieren sich im Rahmen einer Sonderpräsentation; ebenso 22 Betriebe des Württemberger Nachwuchses von Wein.Im.Puls –so auch die Gewinner des Jungwinzerpreises 2016, Christoph Klopfer sowie "next Generation" der Fellbacher Weingärtner eG.

