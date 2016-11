Vor allem in Asien ist der Weinkonsum in den letzten Jahren stark gestiegen. Mit der „Asia Wine Trophy“, dem wichtigsten Weinwettbewerb Asiens, wird dem Wunsch der asiatischen Verbraucher nach qualitativ hochwertigen Weinen nachgekommen. Im September fand der Wettbewerb im Rahmen des Daejeon International Food & Wine Festivals, Korea, zum vierten Mal statt. Über 100 unabhängige Juroren aus allen wichtigen Importländern verkosteten und bewerteten nach den Richtlinien der OIV die über 4.000 eingereichten Weine aus aller Welt.



Auch Remstaler Weinerzeuger konnten bei der „Asia Wine Trophy 2016“ die Jury überzeugen. So holte das Weingut Dobler aus Weinstadt-Beutelsbach das einzige „Große Gold“ nach Württemberg – insgesamt wurde diese Auszeichnung diesmal nur 18 Mal verliehen, fünf Mal an Weine aus Deutschland. Zusätzlich darf sich das Weingut Dobler über drei Goldmedaillen freuen. Das Weingut Kuhnle aus Weinstadt-Strümpfelbach holte drei Gold- und vier Silbermedaillen, zwei Goldmedaillen gingen jeweils an das Fellbacher Weingut Johannes B. sowie an die Remstalkellerei, die zudem noch eine Silbermedaille gewann.

