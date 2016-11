8. Remstaler Weintreff in Schwäbisch Gmünd Eintrittskarten-Vorverkauf beginnt am 07. November 2016

Das Remstal ist weit über die Landesgrenzen hinaus für seine Spitzenweine, für moderne Weinkultur und für hochwertigen, traditionsreichen Weinbau bekannt. Der „Remstaler Weintreff“ in Schwäbisch Gmünd findet am Samstag, 10. Dezember 2016 im Festsaal des Kulturzentrums Prediger statt und wird in diesem Jahr schon zum achten Mal in Folge von der Touristik und Marketing GmbH Schwäbisch Gmünd organisiert.

25 Winzer und zwei Weingärtnergenossenschaften aus dem unteren Remstal kommen an diesem Abend nach Schwäbisch Gmünd, um ihre weit über 100 mitunter preisgekrönten Spitzenweine zu präsentieren. Der Abend wird vom Ersten Bürgermeister Dr. Joachim Bläse zusammen mit der frisch gekürten Württembergischen Weinkönigin Andrea Ritz aus Markgröningen um 17.30 Uhr eröffnet.

Eintrittskarten für diese außergewöhnliche Veranstaltung sind ab Montag, 07. November im i-Punkt am Marktplatz in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 - 603 4250, erhältlich.



Weitere Infos:

Touristik und Marketing GmbH Schwäbisch Gmünd

Marktplatz 37/1

73525 Schwäbisch Gmünd

Tel. 07171 / 603-4210

Fax. 07171 / 603-4299

tourist-info@schwaebisch-gmuend.de

www.schwaebisch-gmuend.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren