Beim Après-Ski das "Hasei" treffen

Mit seinen 284 markierten Pistenkilometern sowie 90 Liften und Bahnen ist die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental längst ein fester Anlaufpunkt für Wintersportler. Nach Liftschluss muss es nicht nur bei der Après-Ski-Gaudi bleiben – in der Tiroler Ferienregion haben Einheimische wie Gäste abends die Wahl zwischen unterschiedlichen Outdoor-Aktivitäten: Skaten lernen bei Flutlicht, auf dem Schlitten über beleuchtete Rodelbahnen gleiten oder mit dem Eisstock das „Hasei“ jagen, wie in Österreich die Daube genannt wird. www.wilderkaiser.info



Langlaufen lernen unter Flutlicht



Wer abends noch Schneeluft schnuppern möchte, tauscht seine Skistiefel gegen Langlaufschuhe und trainiert in der Ski- und Rennschule von Ingrid Salvenmoser in Scheffau das Skaten oder den Langlauf im klassischen Stil. Die ehemalige Profi-Rennläuferin steht Anfängern wie Fortgeschrittenen mit Tipps zur Seite und vermittelt die richtige Technik. Die 1,2 Kilometer lange Nachtloipe Scheffau wird beschneit und ist bis 21.30 Uhr beleuchtet.



Rodeln mit Mondschein und Hexengeflüster



Vier Strecken mit insgesamt zwölf Kilometern Länge machen die Wintersportregion Wilder Kaiser zu einem beliebten Rodler-Treff. Auf drei von ihnen kann man sich auch nach Sonnenuntergang in die Kurven legen. In Söll locken die Mondrodelbahn und der „wilde Hexenritt“ vor allem Familien mit Kindern: Auf beiden Abfahrten sorgen Erlebnisstationen für Spannung, so etwa Darstellungen der unterschiedlichen Mondphasen mit großen, leuchtenden Kugeln oder kichernde Hexen und unheimliche Rauchschwaden. Etwas sportlicher ist die 4,5 Kilometer lange Astbergbahn, die Kufenpiloten wahlweise nach Ellmau oder Going führt. Alle drei Strecken sind mit dem Tiroler Gütesiegel für Naturrodelbahnen ausgezeichnet.



Beim Eisstockschießen das „Hasei“ treffen



Vergnüglich geht es abends auf den fünf Eisstockbahnen der Tiroler Ferienregion zu. Etwas oberhalb von Ellmau gelegen, aber zu Fuß wie mit vier Rädern gut erreichbar, ist der Naschberghof, von dem aus sich ein weiter Panoramablick auf den Wilden Kaiser bietet. Jeden Sonntag ist die dortige Bahn den Damen vorbehalten: Bei der „Ladies Night“ dürfen allein sie das „Hasei“ jagen und damit ihre Treffsicherheit auf Eis beweisen. Die Anlage ist täglich bis 22 Uhr geöffnet, telefonische Anmeldung unter +43 664 9709665.



