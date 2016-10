"Ladies First!" am Arlberg Wohlfühlwochen in St. Anton vom 7. bis 28. Januar 2017

Auf und abseits der Pisten genießen weibliche Wintersportfans in und um St. Anton am Arlberg besondere Vorzüge, wenn vom 7. bis 28. Januar 2017 die traditionellen „Ladies First!“-Wochen stattfinden. Wellness-Treatments, Shopping-Touren oder doch auf die Bretter – die Damenwelt erwartet im größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs ein abwechslungsreiches Programm. Wer dennoch nicht auf Zweisamkeit verzichten möchte: Zusätzlich ist der Aufenthalt mit weiteren Ermäßigungen der „Pulverschneewochen“ kombinierbar, die im gleichen Zeitraum auch für männliche Winterurlauber buchbar sind. www.stantonamarlberg.com



Ski, Snowboard, Badelatschen oder Pumps



Während der Aktionswochen hält das Tourismusbüro St. Anton am Arlberg ein persönliches „Ladies First Book“ voller Überraschungen bereit, das enthält, was frau gefällt: Gratis-Drinks, Entspannung in der ARLBERG-well.com-Sauna oder Vergünstigungen beim Einkaufsbummel. Das Ausprobieren neuer Skimodelle gehört ebenso zum Angebot der Wohlfühlwochen. 7 Tage Aufenthalt in einer Frühstückspension sowie einen 6-Tages-Liftpass gibt’s zum Beispiel ab 542 Euro. Die gesamte Wintersportregion Ski Arlberg ist mit einem Ticket befahrbar und umfasst 305 Kilometer markierte Abfahrten, 200 Kilometer im Gelände sowie 87 moderne Bergbahnen und Lifte.

Über Tourismusverband St. Anton am Arlberg

Mit der Eröffnung der neuen Flexenbahn sind ab Dezember 2016 alle Skiorte am Arlberg verbunden - zum größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs mit insgesamt 305 Kilometer markierten Ski-Abfahrten, 87 Liften und Bahnen. Die Arlberg-Arena erstreckt sich dann von St. Anton in Tirol über Lech und Zürs bis nach Warth und Schröcken in Vorarlberg. Als einer der renommiertesten Wintersportorte weltweit gilt St. Anton als Treffpunkt für Skibegeisterte aus mehr als 50 Nationen. Langlaufen, Rodeln oder eine Tour auf Tirols einzigem Winterklettersteig gehören ebenso dazu wie teils schon legendäre Events und die mehrfach ausgezeichnete Tiroler Küche. Das österreichische Feriendorf ist außerdem Mitglied von "Best of the Alps", dem Zusammenschluss der zwölf Top-Orte der Alpen. Das Wellnesscenter ARLBERG-well.com und das multifunktionale Sportzentrum arl.rock machen St. Anton am Arlberg zu einer wetterunabhängigen Feriendestination, die ebenso als Kongressort international anerkannt ist.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren