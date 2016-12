Neu: "Spielplatz Schnee" - Pitztal punktet mit maßgeschneidertem Angebot für Ski-Zwerge

Morgens zwei Stunden auf die Skier. In abwechslungsreichen Übungseinheiten lernen, wie das mit dem Bremsen und den Kurven geht. Zwischendurch gelobt werden, Kekse futtern und Tee trinken. Am Nachmittag dann andere Winterabenteuer genießen. Wie wär’s mit Iglu bauen, Rodeln oder Schneeschuhwandern? „Spielplatz Schnee“ ist ein neues Konzept, das speziell für Kinder von drei bis sechs Jahren entwickelt wurde. „Spaß und Abwechslung in kleinen Gruppen, kein Druck, kein Übereifer“, beschreibt Rainer Schultes den pädagogischen Ansatz. Er ist Leiter der Schneesportschule Hochzeiger-Pitztal und einer der Vorreiter, die ab dieser Saison die von der Tirol Werbung konzipierten Kurse anbieten. Drei Tage kosten 159 Euro, der Bambini-Skipass ist im familienfreundlichen Skigebiet am Hochzeiger zudem gratis (für Kinder unter 10 Jahren, in Begleitung eines Elternteils). Wer eine Unterkunft im Pitztal sucht, das zu den zehn zertifizierten Tiroler Top-Regionen für den Skiurlaub mit Kindern gehört, findet zahlreiche familienfreundliche Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. Arrangements mit drei Übernachtungen für zwei Erwachsene mit Kind und Teilnahme am „Spielplatz Schnee“-Programm gibt es ab 315 Euro. www.skischule-hochzeiger.com, www.hochzeiger.com, www.pitztal.com



„Für Vorschulkinder sind zwei Stunden Skifahren am Tag schon richtig viel“, weiß Rainer Schultes. „Man sollte die Kleinen auf keinen Fall überfordern, sonst verlieren sie schnell den Spaß.“ Wenn Konzentration und Kräfte schwinden, legen die Skilehrer und Skilehrerinnen kurze Pausen ein. „Wir haben die Pistenzwerge genau im Auge und gehen sensibel auf sie ein“, führt Schultes aus.



Durchdacht ist auch das Gesamtkonzept: Erwachsenen-Skikurse beginnen später als das „Spielplatz Schnee“-Programm und enden früher, jeweils 15 Minuten. So bleibt genügend Zeit fürs Bringen und Abholen. Obwohl Eltern niemals ausgeschlossen sind. Wer die Erfolge auf der Piste beobachten möchte, kann jederzeit zuschauen. Zum Spaß im Schnee am Nachmittag mit Iglu bauen, Schneeschuhwandern und vielem mehr sind Mütter und Väter explizit eingeladen. Wer lieber mal ohne Nachwuchs unterwegs ist, kann die Mittagsbetreuung dazu buchen (12 Euro pro Tag, inklusive Essen und Trinken) und hat dann von 10 bis 15.45 Uhr frei.



„Die Bedürfnisse von Familien sind absolut unterschiedlich“, so Rainer Schultes, der mit seinen Angeboten alle abholt – auch ohne Skifieber. So werden Kinder von Null bis vier Jahren etwa in Pitzis Kindergarten betreut. Pitzi ist übrigens das Maskottchen des Pitztals, lädt zwischendurch zum Kinderfest und ist mit Tannenhäher Gratsch unterwegs, der am Hochzeiger im ZirbenPark wohnt.



Den Skistart für Dreijährige empfiehlt Schultes nur dann, wenn Kinder selbst wollen. Er unterrichtet nach den zertifizierten Lehrmethoden des Tiroler Skilehrerverbands und setzt damit dem Alter entsprechende Kursziele. Für Dreijährige das Schneebremsen, für Vierjährige das Kurvenfahren. „Mit fünf und sechs Jahren ist die koordinative und konditionelle Lernfähigkeit so weit entwickelt, dass Kinder in der Regel mühelos das kleine Einmaleins des Skifahrens umsetzen“, weiß Schultes.



Wer einen „Spielplatz Schnee“-Kurs absolviert, bekommt einen Sammelpass, in dem der Lernerfolg und das Niveau genau dokumentiert sind. Damit die Skischule beim nächsten Urlaub dort ansetzen kann. Und zwar nicht nur im Pitztal, sondern auch in einer der anderen neun Tiroler Top-Regionen für den Skiurlaub mit Kindern.



Übrigens: Als Top-Region bietet das Pitztal neben fairen Preismodellen wie Familientarifen bei den Skipässen, kinderfreundlichen Unterkünften, besonderen Serviceleistungen beim Ski-Verleih und hervorragenden Betreuungs- und Lernangeboten auch diverse Erlebnisattraktionen jenseits des Skifahrens. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer Pistenbullyfahrt oder einem spannenden Blick hinter die Kulissen am Hochzeiger?



Preis und Angebot:



Das „Spielplatz Schnee“ Programm für Drei- bis Sechsjährige umfasst drei Tage und kostet 159 Euro. Morgens zwei Stunden Skischule, nachmittags zwei Stunden spannende Winteraktivitäten jenseits der Piste. Im Preis enthalten ist der Verleih von Equipment (Rodel, Schneeschuhe etc.). Nicht enthalten ist die Skiausrüstung. Tipp: Wer Skier, Stöcke, Helm online reserviert, bekommt Rabatt. Die Mittagsbetreuung (inklusive Essen und Getränk) kann für 12 Euro extra gebucht werden.



Über das Skigebiet:



Die Hochzeiger Bergbahnen erschließen 40 Pistenkilometer – bis in eine Höhe von 2450 Meter. Mehr als 90 Prozent der Abfahrten befinden sich über 2000 Meter. Das Skigebiet, dem Urlauber jüngst wieder die freundlichsten Mitarbeiter von 44 österreichischen Skigebieten bescheinigten und dem die Experten von skiresort.de aktuell die Auszeichnung „Geheimtipp: Führendes Skigebiet bis 40 km Pisten“ verliehen haben, ist wie eine Aussichtskanzel mit herrlichem Blick von den Pitztaler Alpen über den Arlberg bis zur Zugspitze. Der Tagesskipass kostet 43 bzw. 27 Euro für Kinder in der Hauptsaison, zum Winterstart von 2. bis 23. Dezember 32 bzw. 20 Euro. www.hochzeiger.com

Tourismusverband Pitztal

Das Pitztal gilt als Dach Tirols und bietet aufgrund seiner Höhenlage wirklich schneesichere Skigebiete. In den vier Gemeinden Arzl, Wenns, Jerzens und St. Leonhard leben insgesamt 7400 Einwohner, es gibt rund 8300 Gästebetten. Im Skigebiet Hochzeiger stehen zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Pistenrand und mittendrin im Schneeparadies zur Auswahl. Wer zwischendurch auf dem Pitztaler Gletscher (3440 Meter), dem höchsten in ganz Österreich, und im mit dem Gletscher verbundenen Skigebiet Rifflsee unterwegs sein möchte, kauft die Pitz Regio Card, die für alle Pitztaler Pisten gilt. Sie ist ab drei Tagen erhältlich und kostet ab 127 Euro bzw. 76 Euro.

