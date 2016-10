Das Südtiroler Hochpustertal wird zur Dolomitenregion Drei Zinnen

Ab sofort präsentiert sich das Südtiroler Hochpustertal unter einem neuen Namen: „Dolomitenregion Drei Zinnen“ nennt sich die aufstrebende Alpindestination mit den malerischen Orten Sexten, Innichen, Toblach, Niederdorf und Prags nun. Mit der Umbenennung werden die weltbekannten Drei Zinnen als Wahrzeichen der Region noch weiter betont. Gleichzeitig versammelt sich unter dem neuen Namen auch das Skigebiet Sextner Dolomiten, das mit 93 Pistenkilometern Skivergnügen pur verspricht und die Region zur perfekten Ganzjahresdestination macht.



Neuer Name – gleiche Werte: Mit dem neuen Namen „Dolomitenregion Drei Zinnen“ weht ab sofort frischer Wind in der bisher als „Südtiroler Hochpustertal“ bekannten Region im Herzen der Dolomiten. Kernpunkt für den Tourismus in den Orten Sexten, Innichen, Toblach, Niederdorf und Prags bleibt auch weiterhin das Urlaubserlebnis für alle Sinne. Dabei will die Destination sowohl Individualreisende als auch Familien ansprechen und Genussurlauber, Sportler und Erholungsuchende gleichermaßen in ihren Bann ziehen. Gäste begrüßt das Tal mit seiner ureigenen Mischung aus Kultur und entspannter Lebensart, sei es bei der verdienten Rast auf einer der zahlreichen Hütten oder am Abend in den gemütlichen Stuben der Gasthäuser, Restaurants und Hotels der Region. Geboten wird eine Vielzahl an spannenden Aktivitäten: Vom Wandern, Klettern und Biken im UNESCO Welterbe Dolomiten bis zum Kneippen im Kneipp für mich®-Aktivpark oder einem entspannten Tag am Pragser Wildsee haben Gäste eine große Auswahl an Möglichkeiten in malerischer Natur.



Doch nicht nur die Urlaubsregion Hochpustertal zählt zur Dolomitenregion Drei Zinnen. Auch die Bergbahnen sind darin versammelt und machen die Destination damit zum idealen Winterreiseziel. Skifahrer genießen im Skigebiet Drei Zinnen Dolomiten mit 32 Aufstiegsanlagen pure Abfahrtsgaudi auf 93 bestens präparierten Pistenkilometern. Wer die Abwechslung sucht, dem stehen mit fünf miteinander verbundenen Skibergen zwischen Südtirol und dem italienischen Venetien und der entsprechenden Schienenanbindung mit dem Ski Pustertal Express insgesamt 200 Kilometer Skipisten zur Verfügung. Ein weitläufiges Loipennetz, Schneeschuhtouren und zahlreiche weitere Angebote ergänzen das Wintersportangebot der Dolomitenregion Drei Zinnen, während sich Familien etwa über Riesenschneemänner, das einzige freilaufende Rentierrudel Italiens, Eislaufen oder den gemeinsamen Rodelspaß freuen.



Weitere Informationen unter www.drei-zinnen.info.

Über Tourismusverband Hochpustertal

Biken, Wandern, Skifahren - mitten in den Dolomiten. Die Dolomitenregion Drei Zinnen in Südtirol bietet abwechslungsreichen Urlaub sowohl im Sommer als auch im Winter. Das Tal mit den Orten Sexten, Innichen, Toblach, Niederdorf und Prags liegt im Herzen der Dolomiten, die seit Juni 2009 zum UNESCO Welterbe gehören. Aktivurlaub vor atemberaubender hochalpiner Kulisse bieten die bestens präparierten Pisten, erstklassigen Loipen und Schneeschuhtouren im Winter - im Sommer begeistert das malerische Tal mit zahlreichen Wanderwegen, spektakulären Biketouren und anspruchsvollen Kletterrouten rund um die Drei Zinnen. Wellnessangebote, kulinarische Highlights und kulturelle Events wie beispielsweise die Gustav Mahler Musikwochen locken Schöngeister. Familien dagegen entdecken die kindefreundliche Dolomitenregion Drei Zinnen mit dem Erlebnisbad Acquafun, dem Dolomiti-Ranger-Programm oder dem Funbob am Haunold. Das Unterkunftsangebot der Region reicht von luxuriösen Hotels über gemütliche Pensionen bis hin zu Urlaub auf dem Bauernhof. Campingfreunde finden erstklassige Campingplätze.









