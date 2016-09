Neues Gartenschaumagazin ist erhältlich

Das zweite Gartenschaumagazin ist erschienen und macht Lust auf das Großereignis 2017 in Bad Herrenalb. Rechtzeitig zum Start des Dauerkarten-Vorverkaufs am 2. Oktober wird das Magazin an die Haushalte in Bad Herrenalb, Dobel, Marxzell und Loffenau sowie an öffentlichen Stellen und die touristischen Partner in der Region verteilt. Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai hat die neue Ausgabe in Empfang genommen und freut sich über das bunte Angebot.



Die 32-seitige Broschüre gibt Besuchern einen Vorgeschmack auf die Vielfalt, die sie mit dem Erwerb einer Dauerkarte an 121 Tagen erwartet: bekannte Bühnen-Highlights, blühende Sommerblumen und prachtvolle Schaugärten, ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm für Groß und Klein sowie zahlreiche Ausstellungen verschiedener regionaler Vereine, Verbände und Projektgruppen. Das gesamte Angebot ist im Preis einer Dauerkarte inbegriffen. Wo welche Attraktion ist, man eine Pause einlegen und sich stärken kann, das finden Leser auf dem zweiseitigen Geländeplan in der Mitte des Magazins.



Erhältlich ist das Magazin auch zum Start des Dauerkarten-Vorverkaufs beim bunten Herbstmarkt am 2. Oktober im Kurhaus beim Gartenschau-Infostand von 11 bis 18 Uhr. Zudem liegt das Magazin im Gartenschauhaus, dem Rathaus und der Touristik in Bad Herrenalb aus.

