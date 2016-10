Die Saarland Touren-App jetzt mit noch mehr Funktionen

Die Saarland Touren-App bietet in ihrer neuen Version jetzt noch mehr für alle, die gerne draußen aktiv sind. Herzstück der App sind weiterhin die stufenlos zoombaren topografischen Karten im Maßstab 1:25.000 und der Zugriff auf die umfangreiche Touren-Datenbank der Tourismus Zentrale Saarland (TZS), die insbesondere für Wanderer und Radfahrer jede Menge Inhalte für Outdoor-Aktivitäten bietet. Die integrierte GPS-Positionsanzeige zeigt an, wo man sich gerade befindet und ermöglicht so unterwegs eine sichere Orientierung auf allen Wegen.



Das neue Modul „Quiztouren“ ist für alle Nutzer interessant, die gerne Wandern und Rätselraten verbinden. Die interaktiven Touren führen über mehrere Stationen, die mit unterschiedlichen Fragen verknüpft sind. Der Clou ist, dass eine Frage immer erst dann auftaucht, wenn man mit seinem Smartphone an der entsprechenden Station angelangt ist. Das Rätsel will also erwandert werden. Durch die richtige Beantwortung der Fragen setzt sich Stück für Stück das Lösungswort zusammen. Alle Rätselfreunde können abschließend an einem Gewinnspiel teilnehmen, das gemeinsam mit dem WOCHENSPIEGEL durchgeführt wird.



Neben der bereits bekannten Funktion „Mängeldetektiv“, die es den Nutzern ermöglicht, unkompliziert von unterwegs Wegeschäden, fehlende Schilder, etc. zu melden, gibt es jetzt eine Notruf-Funktion, die im Notfall während eines Anrufes direkt die Standortangaben übermittelt. So können Rettungskräfte den Anrufer schnell und genau lokalisieren. Für mobile Endgeräte optimierte Internetseiten zu laufenden Events in der Region, Wochenspiegel-Nachrichten, Social-Media-Kanäle der TZS und eine Favoritenliste runden das Angebot der Saarland Touren-App ab. Der nützliche digitale Begleiter steht kostenlos im Apple iTunes-Store und für alle Smartphone-Nutzer mit Android-Betriebssystem im Google Play Market zum Download bereit.

