Tourismus NRW gibt Tipps für winterliche Ausflüge und Kurzreisen über Silvester Nutzer bekommen Anregungen zu Pferdeschlittenfahrten, Ski- und Rodelpisten oder außergewöhnlichen Veranstaltungen zu Silvester in NRW

Nutzer finden auf der Internetseite des Tourismusverbands ab sofort Anregungen für Reisen nach NRW in der kalten Jahreszeit.



In einem Winter-Special auf seiner Endkundenseite unter www.dein-nrw.de gibt Tourismus NRW viele Tipps für winterliche Ausflüge, von Winter-Wanderwegen, neuen Pisten und Loipen bis zu besonderen Silvesterarrangements. Auch eine Top-Liste mit Aktivitäten, die man im Winter in NRW nicht verpassen sollte, findet sich auf der Seite. Nutzer finden die Tipps des Landesverbands ab sofort unter http://www.nrw-tourismus.de/wintertipps.



Weitere Themenideen und Recherchehilfen rund um das Reiseland Nordrhein-Westfalen finden Journalisten unter http://www.touristiker-nrw.de/presse/nrw-themenpakete.

