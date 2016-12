Neuer Queensland-Katalog jetzt erhältlich

Die Australien-Spezialisten der Best of Travel Group (BoTG) haben bereits im elften Jahr – zusätzlich zum Hauptkatalog – einen eigenen Queensland-Katalog für 2017/18 herausgebracht. Auf 36 Seiten werden das südliche Queensland mit Australia’s Nature Coast, die Inselwelt am Great Barrier Reef, der tropische Norden rund um Cairns sowie das Outback vorgestellt. Bei den Reiseangeboten liegt ein Hauptfokus auf Selbstfahrer-Touren, aber auch Zugreisen und viele Tagesausflüge werden beworben.



Allradwagen-Abenteuer: Den Great Beach Drive mit Fahrer erkunden

Urlauber können auf der Mietwagenreise „Australia’s Nature Coast“ den neuen „Great Beach Drive“ auf einem geführten Tagesausflug erleben. Das Besondere daran: die Fahrt erfolgt ununterbrochen auf Sand, vorbei an riesigen Dünen und Klippen in allen Farb-Schattierungen – immer direkt am Strand entlang. Der unbefestigte Strandabschnitt zwischen Noosa, Rainbow Beach und Fraser Island ist nur mit einem Geländewagen zu bewältigen. Die BoTG ist derzeit der einzige Veranstalter hierzulande, der dieses Erlebnis geführt anbietet. Die komplette 8-Tage-Selbstfahrerreise gibt es ab 847 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Übernachtungen, Mietwagen mit unbegrenzten Freikilometern und Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung, Fährüberfahrten, 4WD-Trip auf Fraser Island sowie den Great Beach Drive-Ausflug.



Auf dem Pacific Coast Way von Brisbane nach Cairns

Brisbane ist beliebter Ausgangspunkt für eine Selbstfahrer-Tour entlang der australischen Ostküste. Die neue Route „Pacific Coast Way“ führt in 17 Tagen bis nach Cairns in den tropischen Norden Queenslands. Neben der weltgrößten Sandinsel Fraser Island, der Inselwelt in den Whitsundays und Magnetic Island zählt auch ein Farmaufenthalt zu den Höhepunkten. Die Myella Farm liegt bei Rockhampton in Central Queensland. Wer will, kann bei der täglichen Arbeit auf der riesigen Rinderfarm mithelfen oder die Umgebung beim Ausreiten entdecken. Die Selbstfahrer-Reise kostet ab 2.106 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Übernachtungen, Mietwagen mit unbegrenzten Freikilometern und Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung sowie Ausflügen.



Schnorcheln vor Lady Musgrave Island

Bei der Selbstfahrer-Tour „Süd-Queensland intensiv“ ist ein neuer Trip ans Great Barrier Reef enthalten. Ab Bundaberg geht es für die Urlauber nach Lady Musgrave Island. Dort können sie schnorcheln, eine Fahrt mit einem Glasbodenboot unternehmen und die kleine unbewohnte Insel erkunden. Die 13-Tage-Tour, die nicht nur an die Küste und auf Inseln, sondern auch ins Hinterland führt, wird ab/bis Brisbane angeboten und gibt es bei der BoTG ab 1.392 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Übernachtungen, Mietwagen mit unbegrenzten Freikilometern und Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung sowie Fährüberfahrten, 4WDTrip nach Fraser Island und Boots-Tour nach Lady Musgrave Island).



Gut gebettet in Queenslands Hauptstadt

Mit dem 3-Sterne Ibis Styles im Zentrum und dem 4-Sterne NEXT Hotel direkt in der Fußgängerzone – das neue Hotel bietet unter anderem einen großen Pool auf dem Dach – hat die BoTG zwei neue Hotels in Queenslands Hauptstadt Brisbane ins Programm genommen. Eine Nacht im Ibis gibt es ab 47 Euro pro Person im Doppelzimmer, Frühstück ist inklusive. Eine Übernachtung im NEXT kostet ab 75 Euro pro Person im Doppelzimmer.



Der druckfrische Queensland-Katalog ist sowohl bei Tourism and Events Queensland (Mail an germany@queensland.com) als auch in allen Büros der BoTG erhältlich. Die Broschüre findet man zudem im Internet als Blättervariante oder Download unter www.botg.de/kataloge/australien/queensland.html.



Deutschsprachige Informationen zu Queensland unter www.queensland.com.

