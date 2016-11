Un'entrata in scena forte: DESTINO Adventure

Dopo i completi per biker, i caschi e i guanti ora Touratech presenta anche i suoi stivali da turismo ampliando così la gamma della dotazione per motociclisti di propria concezione. Gli stivali DESTINO Adventure uniscono una elevata funzione di protezione a molteplici caratteristiche di comfort con alcune funzioni completamente nuove.



Già il nome esprime la meta finale: l’obiettivo è l’avventura. E per questo motivo gli stivali DESTINO Adventure si presentano con la promessa di coprire uno spettro di impiego più ampio possibile. Sono al contempo stivali da turismo e da enduro, stivali sportivi per moto ma anche scarpe per il tempo libero e uniscono le necessarie caratteristiche funzionali in un concetto complessivo totalmente nuovo. Al centro delle riflessioni non vi era infatti l’orientamento verso uno speciale scopo di impiego, quanto piuttosto le esigenze del motociclista nelle diverse situazioni.



Gli stivali DESTINO Adventure uniscono una elevata funzione di protezione al massimo comfort. Sono infatti realizzati in pelle a pieno fiore cerata ma rinforzati tramite protettori. Nella zona delle dita, particolarmente a rischio, viene utilizzata una cappetta realizzata anch’essa in poliuretano antiurto come il proteggi-tallone. La cappetta in metallo inclusa nella fornitura può essere avvitata in un secondo momento sulla punta degli stivali dai motociclisti amanti dell’offroad. La tibia è protetta dal davanti contro gli urti da un protettore in plastica.



Un robusto inserto nella suola impedisce efficacemente la rotazione e la torsione del piede in caso di caduta, tuttavia è abbastanza morbido da non ostacolarne l’arrotolamento mentre si cammina. I grossi profili in gomma resistente all’olio e alla benzina assicurano inoltre un’ottima stabilità anche su un terreno di difficile presa.



Gli stivali DESTINO Adventure, dotati di una entrata piede extra-larga, si chiudono con tre robuste fibbie adattabili con precisione in lunghezza grazie a una griglia sottile. La chiusura morbida in Cordura del gambale impedisce la penetrazione di spruzzi d’acqua e sporco.



La scarpa esterna è stata realizzata consapevolmente per non essere impermeabile. La gamma di impiego degli stivali DESTINO Adventure comprende infatti anche i viaggi offroad. Questo richiede speciali soluzioni di fabbricazione come per esempio una suola interamente cucita, cosa che rende impossibile l’impiego di una membrana nella scarpa esterna. Inoltre una membrana inserita immediatamente sotto il materiale superiore impedirebbe la rapida asciugatura dello stivale se dovesse bagnarsi completamente.



Naturalmente però chi viaggia indossando gli stivali DESTINO Adventure non deve rinunciare al comfort di una membrana climatica. Solo che lo strato impermeabile e traspirante di questi stivali è integrato nella scarpa interna. La tecnologia brevettata OutDry® non assicura solo un clima del piede piacevole, ma dà un valore aggiuntivo alla scarpa interna. Questa infatti non è semplicemente una parte dello stivale, ma può essere indossata separatamente come scarpa di alta qualità ed è indicata anche per escursioni a piedi più lunghe. E affinché la scarpa esterna non vada smarrita durante la passeggiata, dietro la fibbia superiore si nasconde un cavetto estraibile in acciaio inox rivestito con il quale è possibile allacciare gli stivali alla moto.



Naturalmente la scarpa interna è lavabile. Il plantare antibatterico può essere sostituito qualora necessario oppure cambiato con un inserto comfort disponibile su richiesta.



Grazie a questa soluzione unica al mondo Touratech prosegue con un concetto che ha già destato scalpore per il completo da turismo Compañero: i componenti della dotazione per biker possono essere utilizzati anche come abbigliamento outdoor estremamente funzionale.



Panoramica delle caratteristiche:







Stivale robusto realizzato in pelle a pieno fiore cerata rinforzato tramite protettori

Protezione dita e tallone in poliuretano antiurto

Cappetta in metallo avvitabile a richiesta per la punta dello stivale

Protezione tibia in plastica

Elevata stabilità del piede grazie al robusto inserto nella suola

Ottima stabilità grazie ai grossi profili in gomma resistente all’olio e alla benzina

Entrata piede extra-larga

Chiusura tramite fibbie adattabili con precisione

La morbida chiusura in Cordura del gambale impedisce la penetrazione di sporco o spruzzi d’acqua

Suola interamente cucita

Scarpa interna impermeabile e traspirante utilizzabile anche come pregiata scarpa per il tempo libero

Membrana OutDry® brevettata

Cavetto in acciaio inox estraibile per allacciare la scarpa esterna alla moto quando non viene utilizzata



