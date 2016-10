Platz 1 für topbonus bei Vielfliegerprogrammstudie

airberlin belegt mit ihrem Vielfliegerprogramm topbonus den ersten Platz in der Kategorie „Meilen sammeln“ in der im aktuellen manager magazin (11/2016) veröffentlichten Studie der Vielfliegerberatung „First Class & More“ (www.first-class-and-more.de).



Bewertet wurde die Gültigkeit der Meilen, die Option zum Meilenkauf, der Meilenbonus sowie die Möglichkeiten mit Flügen oder am Boden Meilen zu sammeln. Die Studie ist die detaillierteste Studie zu Vielfliegerprogrammen im deutschsprachigen Raum.



Zu den Ergebnissen sagt der Studienleiter und ehemalige McKinsey Berater Dr. Alexander Koenig: „topbonus hat sich positiv entwickelt. Hier sammelt man nach wie vor am besten Meilen. topbonus ist das einzige Vielfliegerprogramm, bei dem man mit der Kreditkarte zusätzlich zu den Prämien- auch Statusmeilen sammeln kann. Hervorzuheben ist auch, dass die Statusboni weiter erhöht wurden“.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung zum besten Vielfliegerprogramm in der Kategorie ‚Meilen sammeln‘. Sie würdigt unseren Ehrgeiz und belohnt unsere Initiativen, um das topbonus Programm für Vielflieger attraktiv zu gestalten. Mit unseren Partnern kann man beispielsweise auch beim Tanken oder Online-Shopping Meilen sammeln. Wir haben für topbonus weiterhin große Pläne und wollen wachsen. Deswegen verbessern wir unser Programm insbesondere für Geschäftsreisende fortlaufend“, sagt Anton Lill, Geschäftsführer der topbonus Ltd.

Über topbonus Ltd. Zweigniederlassung Berlin

topbonus ist das zweitgrößte Vielfliegerprogramm Deutschlands und als eines der führenden Kundenbindungsprogramme mit mehr als 4,2 Millionen Teilnehmern bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Bei 24 Airlinepartnern, und rund 200 renommierten Partnerunternehmen, mit der airberlin VISA Card und durch Buchungen über das topbonus Hotelportal sammeln die Teilnehmer topbonus Meilen weltweit. Die Zusammenarbeit mit dem AmericanExpress Membership Rewards Programm, der DeutschlandCard und dem SHELL Clubsmart Programm ermöglicht Teilnehmern, ihre dort gesammelten Punkte in topbonus Meilen einzutauschen. Die Meilen können für Prämienflüge, weitere exklusive Vorteile und im topbonus Shop online eingelöst werden. Fehlende Meilen für einen Prämienflug können Teilnehmer ab sofort auch dazu kaufen. Durch die Partnerschaft u.a. mit Etihad Airways, Alitalia und den weiteren Etihad Airways Partnern sowie die Mitgliedschaft bei oneworld® haben Inhaber einer topbonus Statuskarte weltweit Zugang zu über 700 Airport Premium Lounges. airberlin und Etihad Airways bieten ihren Gästen gemeinsam 228 Ziele in 84 Ländern an. Im oneworld® Streckennetz stehen mehr als 1.000 Ziele zur Verfügung. Die topbonus Ltd. ist als Betreiber des Vielfliegerprogramms von airberlin eng mit der Airline verbunden. www.airberlin.com/topbonus





