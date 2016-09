TLG IMMOBILIEN AG erwirbt zwei benachbarte Nahversorgungszentren in Dresden

.



• „Sachsen Forum“ und „Fachmarktzentrum Merianplatz“ erworben

• Nettogesamtkaufpreis EUR 22,8 Mio.

• Vertragsmiete über beide Objekte rd. EUR 1,7 Mio. p.a.

• Gesamtvermietungsgrad: 99 %

• Ankermieter: Konsum Dresden, Rossmann, Penny und Sparkasse

• Etablierter und stark frequentierter Nahversorgungsstandort



Die TLG IMMOBILIEN AG hat für einen Nettogesamtkaufpreis von EUR 22,8 Mio. das lokal etablierte Nahversorgungszentrum „Sachsen Forum“ sowie das benachbarte „Fachmarktzentrum Merianplatz“ in Dresden erworben. Unter Berücksichtigung der Ankaufsnebenkosten werden in die Transaktionen insgesamt rd. EUR 24,3 Mio. investiert. Beide Objekte sind im Westen Dresdens im Stadtteil Gorbitz gelegen und befinden sich inmitten eines der größten Wohngebiete der sächsischen Landeshauptstadt. Sie profitieren von einer starken Passantenfrequenz, im Stadtteil leben rd. 20.000 Einwohner. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist sehr gut. Für Pkw stehen ausreichend Stellplätze zur Verfügung.



Das Sachsen Forum verfügt über rd. 11.700 m² Mietfläche. Das im Jahr 1996 erbaute und 2016 teilrevitalisierte Objekt generiert eine jährliche Vertragsmiete von rd. EUR 1,4 Mio. Die Mietvertragsrestlaufzeit (WALT) beträgt 3,4 Jahre. Der EPRA Leerstand im Objekt liegt bei rd. 1 %. Ankermieter sind die starke lokale Lebensmittelhandelskette Konsum Dresden, die Drogeriemarktkette Rossmann und der Lebensmitteldiscounter Penny. Zusätzlich zu den Einzelhandelsflächen verfügt das Objekt über einige Büro- und Praxisflächen. Verkäufer ist die TAM Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Dresden-Gorbitz KG, vermittelnd tätig war Tust Immobilien.



Das unmittelbar benachbarte „Fachmarktzentrum Merianplatz“ verfügt über rd. 3.000 m² Mietfläche und generiert jährliche Mieteinnahmen von rd. EUR 300.000. Der WALT liegt in diesem Objekt bei 3,8 Jahren, das Objekt ist zu 97 % vermietet. Mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden sowie KIK und Ernsting´s Family verfügt auch dieses Center über namhafte Mieter. Cushman & Wakefield hat die Transaktion vermittelt.



„Dresden ist eine der prosperierenden und wachsenden Städte in Ostdeutschland. Der stete Bevölkerungszuzug und die positive wirtschaftliche Entwicklung machen Dresden auch im Bereich der Nahversorgungsimmobilien zu einem begehrten Investitionsstandort, weshalb wir an diesem perspektivreichen Mikrostandort gerne unser Einzelhandelsportfolio erweitern“, sagt Niclas Karoff, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG.

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte im Portfolio der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 30. Juni 2016 betrug der Immobilienwert (Fair Value) EUR 1,983 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 17,33 zum Stichtag.

