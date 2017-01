Besichtigungen online schneller koordinieren

Telefonmarathon im Vorfeld von Objektbesichtigungen vermeiden / PropTech-Lösung des Berliner Start-ups timum ergänzt Systemlandschaften und Exposés um nutzerfreundliche online-Terminbuchung



Kaum ein Schlagwort wird derzeit mit so großen Erwartungen verknüpft, wie PropTech (Property Technology). Klassische Immobilienunternehmen erhoffen sich vom Einsatz digitaler Technologien vor allem eine Effizienzsteigerung ihrer Prozesse, so eine aktuelle Studie vom ZIA und der EY Real Estate. Potenzial für neue, online-gestützte Abläufe birgt insbesondere die Terminkoordination. Denn in die Organisation von Besichtigungen investieren Objektvermittler und -verwalter immer noch unverhältnismäßig viel Zeit. Um diesen Prozess zu vereinfachen, hat das Berliner Start-up timum einen digitalen Besichtigungsplaner speziell für Immobilien­unternehmen entwickelt. Die SaaS-Lösung ergänzt CRM-Systeme, Webseiten und Exposés um einen online-Kalender mit nützlichen Funktionen für eine teilautomatisierte Terminvereinbarung. Weitere Informationen unter www.timum.de.



Die Koordination von Besichtigungen gleicht oft einem Telefonmarathon. Bis sich Anbieter, Interessenten und Bewohner eines Objekts gegenseitig erreicht und auf feste Termine verständigt haben, können Tage vergehen. Mit dem timum online-Kalender wird dieser Aufwand um bis zu 90 Prozent auf etwa eine Viertelstunde reduziert: Der Anbieter sendet ausgewählten Interessenten lediglich einen codierten Link mit vordefinierten Zeitfenstern für Gruppen- oder Einzelbesichtigungen zu. Diese können sich dann rund um die Uhr selbst eintragen. Alternativ kann der Anbieter den online-Kalender auch direkt in ein Exposé einbinden und darüber laufende Terminanfragen mit wenigen Klicks bestätigen, verschieben oder absagen.



Unkomplizierte und verlässliche Terminbuchung



Automatische Bestätigungs- und Erinnerungs-Mails sowie Absage- und Benachrichtigungsbuttons erhöhen die Verbindlichkeit der Absprachen bei gleichzeitig weniger Aufwand. Die Besichtigungstermine und Kundenkontakte aller Objekte werden automatisch mit dem Hauptkalender sowie mobilen Endgeräten des Anbieters synchronisiert, so dass dieser jederzeit spontan auf Anfragen und Terminausfälle reagieren kann. Durch den Einsatz des Tools werten Immobilienmakler und Wohnungsverwalter außerdem ihre Exposés auf und bieten ihren Kunden den Service einer modernen und intuitiven Terminbuchung.



Bestehende Geschäftsmodelle ergänzen statt verdrängen



Gerade kleine und mittelständische Unternehmen der Immobilienwirtschaft verfügen noch nicht über die IT-Strukturen und das Know-how, um aufwändige Prozesse wie das Besichtigungs­management aus eigener Kraft zu optimieren. Hier setzt die timum online-Terminbuchung an: Die Lösung basiert auf einer Plugin-Technologie, die sich in wenigen Schritten in klassische und neue Systemlandschaften integrieren lässt. „Wir wollen bestehende Geschäftsmodelle nicht verdrängen, sondern um die Terminbuchung ergänzen und damit effektiver gestalten“, betont Carsten Mohs, Gründer und Geschäftsführer von timum. Er arbeitet dafür eng mit Marktplatzbetreibern, CRM-System-Anbietern sowie anderen PropTech-Unternehmen zusammen. Makler und Verwalter nutzen die individualisierbare Lösung, um Gruppen- und Einzelbesichtigungen zu steuern sowie Wohnungsübergaben und Vertragsunterzeichnungen zu vereinbaren.

timum

Das Berliner Start-up timum ist mit seiner SaaS-Lösung für die online-Terminkoordination ein wichtiger Player in der PropTech-Szene. Zur Zielgruppe des 2014 gegründeten Unternehmens gehören neben Immobilienmaklern und Wohnungsverwaltern auch Dienstleister anderer Branchen, die ihre Terminbuchung digital effizienter gestalten wollen. Der Online-Kalender ist direkt auf www.timum.de nutzbar, im Exposé-Manager von ImmobilienScout24 erhältlich und mit dem CRM-System der FlowFact GmbH verknüpft. Kleine und mittelständische Immobilienunternehmen nutzen das Tool individuell für die digitale Koordination ihrer Besichtigungen. Seit dessen Bereitstellung im Jahr 2015 haben sich rund 2.000 Makler und Verwalter für den Service registriert und insgesamt über 50.000 Anfragen und Termine damit abgewickelt. Ein kurzes Video-Tutorial zum Terminmanagement mit timum ist unter faq.timum.de abrufbar.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren