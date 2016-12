Optimiertes Handling: Neuer Easy Zeising erleichtert Bag-Befestigung auf TiCad Trolleys

TiCad Golftrolleys zeichnen sich unter anderem durch ihre durchdachte und einfache Handhabung aus. So lassen sie sich dank der Fixfest-Verbindung schnell und mühelos zerlegen oder aufgrund des praktischen Schwenkgelenks leicht auf- und abbauen. Für die Befestigung des Golfbags auf dem Trolley setzt TiCad seit jeher auf innovative Zeisinge. Die handlichen Gummis haben ihren Ursprung im Segelsport und werden dort zum Zusammenbinden oder Sichern von Segeln genutzt. Diese Befestigungsmethode – die einfach und sicher ist – hat TiCad mit dem neuen Easy Zeising jetzt noch einmal optimiert.



Der Easy Zeising wird – wie die Standard-Zeisinge auch – jeweils durch das Titanrohr der oberen und unteren Taschenauflage gezogen, sodass der Zeising auf beiden Seiten des entsprechenden Titanrohres griffbereit heraussteht. Während zuvor an beiden Enden ein Kugelgriff montiert wurde, wird bei dem Easy Zeising jetzt eine der Kugeln durch einen feststehenden Rundknopf ersetzt. Dieser Rundknopf dient als praktischer Halter, über den der Zeising nun ganz komfortabel gespannt werden kann. Somit ermöglicht der Easy Zeising jetzt jedem Golfer, seinen Bag ganz unkompliziert auf dem Trolley zu fixieren – für maximalen Spielkomfort.



Weitere Informationen zu aktuellen Neuerungen und Produktneuheiten des Premium-Golftrolley-Herstellers TiCad sind unter www.ticad.de und auf Facebook abrufbar.



Unverbindliche Preisempfehlung: Easy Zeising Satz für obere und untere Bagauflage, 79,– €

TiCad GmbH & Co. KG

"A perfect trolley" - getreu diesem Leitbild fertigt die TiCad GmbH & Co. KG mit Sitz in Altenstadt bei Frankfurt, Hessen, seit 1989 hochwertige Golftrolleys für Kunden mit außergewöhnlichem Anspruch an Qualität und Design. Die Manufaktur stellt Trolleys aus langlebigem Titan her und produziert nun seit 27 Jahren Unikate in präziser Handarbeit. Die zeitlosen Designs, die materialgerechte Konstruktion und umfangreiche Serviceleistungen des Premiumherstellers im Bereich edler Titantrolleys zeichnen jeden einzelnen Trolley aus und garantieren eine außergewöhnliche Langlebigkeit und Gebrauchsgüte. 2003 wurde der TiCad Star vom Landgericht Frankfurt für seinen "überschreitenden, eigenschöpferischen geistigen Gehalt" zum Werk der angewandten Kunst benannt. Sukzessive weiterentwickelt, umfasst das Produktportfolio des "Golf-Titans" heute neun Modelle "made in Germany": die Handtrolleys TiCad Star, TiCad Pro und TiCad Andante sowie die E-Caddies TiCad Earlybird, TiCad Tango, TiCad Tango Classic, TiCad CarboCad, TiCad Goldfinger und TiCad Liberty. 2016 hat das Luxusgüter-Netzwerk Meisterkreis TiCad als ersten Golfsportartikel-Hersteller in seine Reihen aufgenommen. TiCad beschäftigt über 50 Mitarbeiter in Altenstadt. Mit rund 370 Händlern in Deutschland und insgesamt über 600 in Europa verfügt TiCad über ein umfangreiches und etabliertes Vertriebsnetz. Alle Produkte werden ausschließlich über Pro Shops und über ausgewählte Fachgeschäfte vertrieben. Nähere Informationen sind unter www.ticad.de abrufbar.

