Tian München - Neue Tian Bar

Am Donnerstag, den 27. Oktober 2016, hat die Tian Bar im Tian München, dem vegetarischen Gourmetrestaurant am Viktualienmarkt, ihre große Opening-Party gefeiert. Mit speziellen und ausgefallenen Signature-Drinks hat Barkeeper Florian Demant für ausgelassene Stimmung gesorgt. Highlight war der erfrischende Cocktail Petersilien/Apfelsaft/Tonic Water/ Weißer Port – serviert in einem ausgehöhlten Kohlrabi. Die Tian Bar ist der neue „Place to be“ am Viktualienmarkt und ideal für einen After-Work Drink oder einen entspannten Cocktail-Abend mit Freunden.



In gemütlicher Lounge-Atmosphäre und in ausgefallenem Ambiente präsentiert sich die Tian Bar im Derag Livinghotel in der Frauenstraße 4 in München. Die Tian Bar bleibt der Philosophie des Tian Restaurants treu: Mit veganem Gin und einzigartigen Gemüse- und Obst-Cocktailkreationen bleiben keine Wünsche offen. Ideal als kleiner Absacker nach einem Dinner-Abend im Tian oder einfach als entspannte Abend-Location am Wochenende. Chef de Cuisine Christoph Mezger sorgt mit kleinen Finger Food-Häppchen und Flammkuchen für den perfekten Bar-Snack.



Grand Opening



Am Donnerstag, 27. Oktober 2016 eröffnete die Bar mit einem ausgelassenen Cocktail-Abend mit Live-DJ, feinsten Tian-Köstlichkeiten und ausgefallenen Drinks, wie zum Beispiel „The Bunny“, einem Karotten-Drink mit Wodka und Koriander oder einem leckeren „Cranberry Rosmarin Bennet“. Für Geschäftsführer Marco Stevanato war es ein rundum gelungener Abend: „Das Tian Team und ich freuen uns sehr darüber, dass unsere Cocktails so gut ankommen und hoffen, das Tian Konzept in der Bar fortzusetzen und so einen neuen Hotspot in der Münchner Bar-Szene zu etablieren.“ Es sind in naher Zukunft weitere Event-Abende mit Musik und Cocktails geplant. Die Bar hat regulär von Montag bis Samstag bis 1 Uhr geöffnet und verwöhnt Gäste mit interessanten und ausgefallenen Drinks.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren