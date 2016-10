Bistro auf Hauben-Niveau

Haubenregen für die TIAN Gruppe: Nachdem sich das Team um Paul Ivic im TIAN Gourmetrestaurant in Wien zum vierten Mal in Folge über drei Hauben (17 von 20 Punkten) freuen darf, wurde nun auch erstmals das TIAN Bistro am Spittelberg mit einer Haube (13 von 20 Punkten) ausgezeichnet.



Das im September 2015 inmitten des Künstlerviertels in Wien Neubau eröffnete Bistro begeisterte die Gault Millau Tester mit seinem Angebot vegetarischer und veganer Gerichte, allen voran mit dem "köstliche[n] TIAN Tatar" und den "zarten Flammkuchen, die in vier Varianten angeboten werden. Wir fanden sie alle ganz außerordentlich, gleich ob mit Lauch/Zwiebel, Tomaten/Basilikum/Büffelmozzarella, roter Zwiebel/Paprika/Olive oder geschmorte Melanzani/Pilze", so die Rezension im Gault Millau Guide 2017.



Paul Ivic als neuer Geschäftsführer



Erst vor wenigen Wochen hat Paul Ivic, Chef de Cuisine und Geschäftsführer im TIAN Gourmetrestaurant Wien, auch das TIAN Bistro am Spittelberg als neuer Geschäftsführer übernommen. Gemeinsam mit dem dortigen Team rund um Küchenchef Mathias Wolf schafft Ivic die Balance, eine unkomplizierte, vegetarische Küche abseits des Mainstreams und zu erschwinglichen Preisen zu bieten. "Wir haben mit dem TIAN Bistro ein modernes Konzept entwickelt, mit dem es uns gelungen ist, unseren hohen Anspruch an vegetarische Küche in ein lässiges Ambiente zu überführen. Dass wir bereits im ersten Jahr mit einer Haube ausgezeichnet wurden, ist ein toller Erfolg für das gesamte TIAN Team, das seine Gäste jeden Tag mit viel Leidenschaft zu faszinieren und überraschen weiß", so Ivic stolz.



TIAN Bistro am Spittelberg



Das TIAN Bistro am Spittelberg wurde im September 2015 eröffnet und ist neben dem TIAN Gourmetrestaurant Wien, dem TIAN Restaurant München und dem TIAN Bistro im Kunsthaus Wien das vierte Lokal der TIAN Gruppe von Gründer Christian Halper. Küchenchef Mathias Wolf und sein Team übersetzen den hohen Anspruch an eine vegetarische Küche in kreative, kompromisslos frische und nachhaltige Speisen mit so manch internationaler Reminiszenz und einem Touch österreichischer Wirtshaustradition. Besonderes Highlight sind auch die zwei zum Bistro gehörenden Schanigärten sowie der begrünte und überdachte Wintergarten. Weitere Informationen unter www.tian-bistro.com und www.facebook.com/tianbistro.

