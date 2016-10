Trinationales Chortreffen mit 150 Studierenden aus Jena, Amiens und Krakau

Die Gründung des Weimarer Dreiecks jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal. Das Studierendenwerk Thüringen hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen, vom 24. - 28. Oktober ein trinationales Chortreffen mit 150 Studierenden in Weimar durchzuführen. Staatssekretärin Dr. Babette Winter richtet im Vorfeld des Konzerts ein Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Studierendentreffens und lädt zu einem Empfang im Barocksaal der Thüringer Staatskanzlei.



Teilnehmen werden der Chor der Université Jules Verne Amiens, der Chor „Con Fuoco“ der Bergbau- und Hüttenakademie (AGH) Krakau und der Psychochor der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie werden u.a. die „Messe für einen Geburtstag“ des picardischen Komponisten Rodolphe Pierrepont, einstudieren. Höhepunkt ist die gemeinsame Aufführung dieses Werkes am 27. Oktober 2016 um 19:30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Weimar, an der auch der Kinderchor schola cantorum weimar mitwirken wird. Eine Lichtinstallation von Studierenden der Bauhaus Universität Weimar wird diesem Klagereignis eine besondere Atmosphäre verleihen.



Die Thüringer Landesregierung ist sehr daran interessiert, die deutsch-französisch-polnische Kooperation zu stärken und hat aus diesem Grund die drei Chöre zu einem Empfang eingeladen, bei dem bereits einige der einstudierten Musikstücke aufgeführt werden. Staatssekretärin Dr. Babette Winter wird die Studierenden begrüßen. Der Geschäftsführer des Studierendenwerkes Thüringen, Herr Dr. Ralf Schmidt-Röh wird das Musikprojekt vorstellen. Anschließend werden sich Studierende aus den drei Ländern zum Projekt äußern.



Nähere Informationen zum trinationalen Chortreffen sind der Anlage zu entnehmen.



Termin: Montag, 25. Oktober 2016, 11:00 Uhr

Ort: Barocksaal, Thüringer Staatskanzlei, Regierungsstraße 73, 99084 Erfurt



Die Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren