Staatssekretär Malte Krückels bei der Ausstellungseröffnung "Begegnungen: Thüringische Momente" in Berlin

Am kommenden Mittwoch (12. Oktober 2016) präsentiert die Botschaft der Republik Kosovo die Ausstellung „Begegnungen: Thüringische Momente“. Zur Eröffnung spricht der Thüringer Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigte beim Bund, Malte Krückels, ein Grußwort.



Die Botschaft der Republik Kosovo stellt die Werke des Fotografen Udo Lauer unter dem Titel „Alleen in Thüringen, Straßen die verbinden“ dem Publikum vor. Ein Jahr lang war der Berliner Pressefotograf auf Spurensuche in Thüringen und hält in seinen Fotografien Landschaften und Details im Wandel der Jahreszeiten fest. „Thüringen ist zwar das Land der Klassik, aber kein klassisches Alleenland“, so Krückels vorab. Durch die Fotografien ist mehr über die Charakteristika der Thüringer Alleen zu erfahren.



Staatssekretär Krückels weiter: „Die Ausstellung ´Alleen in Thüringen´ lädt dazu ein, sich selbst ein Bild von unserem Land, unseren Menschen und unseren reizvollen Landschaften zu machen.“ Die Ausstellung wird voraussichtlich für drei Monate in der Botschaft der Republik Kosovo zu sehen sein.



Termin: Mittwoch, 12. Oktober 2016, 18:00 Uhr



Ort: 10179 Berlin, Wallstraße 65, Botschaft der Republik Kosovo



Weitere Informationen hier: http://www.ambasada-ks.net

