Medieninformation zur 951. Bundesratssitzung am 25. November 2016

Am Freitag, 25. November 2016, kommt der Bundesrat turnusmäßig zu seiner 951. Sitzung zusammen. Es handelt sich um die vorletzte Sitzung des Jahres 2016. Auf der Tagesordnung stehen zur Zeit 46 Punkte. Die Thüringer Landesregierung wird durch Ministerpräsident Bodo Ramelow, den Chef der Staatskanzlei, Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Ministerin Heike Taubert und Minister Dieter Lauinger vertreten.



Auf folgende Tagesordnungspunkte möchten wir Sie besonders hinweisen:



Tagesordnungspunkt 1: Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze. Ziel des Gesetzes ist die bessere Regulierung und die Eindämmung des Missbrauchs von Leiharbeit und Werkverträgen. Es handelt sich um den zweiten Durchgang eines Einspruchsgesetzes. Ein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses liegt nicht vor. Den vollständigen Beratungsvorgang finden Sie hier: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/951/tagesordnung-951.html?cms_topNr=1#top-1.



Tagesordnungspunkt 2: Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexi-Rentengesetz). Wesentliches Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für einen gleitenden Übergang in die Rente. Es handelt sich um den zweiten Durchgang eines Einspruchsgesetzes. Ein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses liegt dem Plenum nicht vor. Den vollständigen Beratungsvorgang finden Sie hier: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/951/tagesordnung-951.html?cms_topNr=2#top-2.



Tagesordnungspunkt 8: Viertes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Das Gesetz regelt die Finanzierung des Regionalverkehrs durch den Bund und die Verteilung der Mittel unter den Ländern. Es handelt sich um den zweiten Durchgang eines Zustimmungsgesetzes. Den vollständigen Beratungsvorgang finden Sie hier: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/951/tagesordnung-951.html?cms_topNr=8#top-8.



Tagesordnungspunkt 22: Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung. Das Gesetz setzt die Empfehlungen der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK) um und teilt die Verantwortung zwischen den Betreibern der Kernkraftwerke und dem Bund auf. Es handelt sich um den zweiten Durchgang eines Zustimmungsgesetzes. Den vollständigen Beratungsvorgang finden Sie hier: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/951/tagesordnung-951.html?cms_topNr=22#top-22.



Staatskanzleichef Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff kritisiert im Vorfeld der Sitzung das Gesetz zur Regulierung der Leiharbeit und von Werkverträgen als unzureichend: „Das Ziel des Gesetzes ist richtig. Der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen muss eingedämmt werden. Aber Anspruch und Umsetzung klaffen weit auseinander. Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit wird mit dem Gesetz nicht flächendeckend umgesetzt. Gute Regulierung sieht anders aus. Der Bund hat die Änderungsvorschläge der Länder größtenteils ignoriert. Wir hätten uns mehr Mut erhofft.“



Die vollständige Tagesordnung des Bundesrats finden Sie unter www.bundesrat.de. Das vollständige Abstimmungsverhalten Thüringens im Plenum wird zeitnah nach der Plenarsitzung auf der Facebook-Seite der Thüringer Staatskanzlei sowie auf www.thueringen.de (Unterseite der Thüringer Landesvertretung in Berlin) veröffentlicht.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren