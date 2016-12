Kulturminister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff beim 6. Kongress "Vision Kino 16: Film - Kompetenz - Bildung"

Zur Stunde beginnt im Erfurter Kaisersaal zum sechsten Mal der Kongress „Vision Kino 16: Film - Kompetenz - Bildung".



Der Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, wird morgen, Donnerstag den 8.Dezember 2016, die Eröffnungsrede der dreitägigen Veranstaltung halten. Im Vorfeld hob der Minister die Bedeutung des alle zwei Jahre stattfindenden Medienkongresses hervor.



„VISION KINO macht sich für eine möglichst komplexe und langfristige Auseinandersetzung mit dem Medium Film stark. Junge Menschen sollen die Erfahrung machen, dass der Umgang mit Film und Medien nicht nur Zerstreuung und Ablenkung verheißt, sondern auch Welterfahrung.“ Weiter weist Kulturminister Hoff daraufhin, Ziel und Aufgabe von VISION KINO sei es, als Teil der kulturellen Jugendbildung und im Rahmen einer übergreifenden Medienkompetenz insbesondere die Filmkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken und sie gleichzeitig für den Kulturort und originären Rezeptionsort des Films, das Kino, zu sensibilisieren. „Im Bewusstsein, dass Medien selbst erzieherisch wirken, möchte das Netzwerk die kindliche und jugendliche Aufmerksamkeit auf anspruchsvolle Filme im und jenseits des Mainstreams lenken“, so Hoff weiter.



Zur dreitägigen Tagung eingeladen werden in diesem Jahr wieder Lehrkräfte, Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber, Filmschaffende und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Film, Bildung, Politik und Wissenschaft. Die Akteure werden sich u.a. auch in Workshops über die zunehmenden Bedeutung von Filmen und Filmbildung für das interkulturelle Lernen auseinandersetzen und über Perspektiven für die Filmbildung in Schule und Unterricht durch besondere Kinder- und Jugendfilm-Förderaktivitäten der mitteldeutschen Länder diskutieren. Die Zukunft des Kinos und die daraus erwachsenden Chancen und Perspektiven für die Filmvermittlung ist ein weiterer Schwerpunkt der Tagung.



Gefördert wird der Kongress von der Thüringischen Staatskanzlei, der Mitteldeutschen Medienförderung und der Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken VGF.



Termin: Donnerstag, 8. Dezember 2016, 9:15 Uhr , 6. Kongress „Vision Kino 16: Film - Kompetenz - Bildung"

Ort: Kaisersaal Erfurt, Futterstraße 15/16, Erfurt



Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie unter: https://www.visionkino.de/kongress/kongress-2016/programm/

