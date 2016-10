Eröffnung des Reformationsjubiläums 2017

Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen. Dieses Ereignis symbolisiert bis heute den Beginn der Reformation. Am Reformationstag 2016 wird in Berlin das Reformationsjahr mit einem Festgottesdienst in der Marienkirche und einem anschließenden Festakt eröffnet. Ministerpräsident Bodo Ramelow und Kulturstaatssekretärin Dr. Babette Winter werden im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt dabei sein, wenn Bundespräsident Joachim Gauck am Montagnachmittag das Jubiläumsjahr mit einer Festrede eröffnet.



Das ZDF überträgt ab 17:10 Uhr die Eröffnung des Reformationsjubiläums.



Ministerpräsident Ramelow würdigt das Ereignis vorab: „2017 jährt sich zum 500. Mal der Thesenanschlag in Wittenberg. Die Thesen, mit denen Martin Luther die Ablasspraxis der Kirche anprangerte, gelten als Beginn für die vielfältigen Geschehnisse, die unter dem Begriff ´Reformation` zusammengefasst werden. Sehr viel, was wir in Deutschland heutzutage für selbstverständlich halten, basiert auf den soziokulturellen und gesellschaftlichen Prozessen, die durch die Reformation ausgelöst wurden.“



„Thüringen hat sich sehr gut auf das Reformationsjahr vorbereitet. Schon jetzt lässt sich sagen, dass die Themenjahre der Lutherdekade wichtige und erfolgreiche Stationen waren – ob es die großen Ausstellungen „Cranach 2015“ auf der Wartburg, in Gotha oder Weimar waren oder die gerade zu Ende gegangene Landesausstellung ‚Die Ernestiner. Eine Dynastie prägt Europa‘. Viele Tausend Menschen haben sich neugierig und mit wachsender Begeisterung auf diese Präsentationen eingelassen. Ich freue mich – auch angesichts der großen Nachfrage – auf die Veranstaltungen im Reformationsjahr, das bei uns unter dem Leitwort steht: ‚Stimmen der Reformation im Lutherland Thüringen 2017‘“, so Ramelow abschließend.



Zu den Lutherstätten in Thüringen gehört auch Neustadt an der Orla. Nach jahrelanger Rekonstruktionszeit wird dort (31. Oktober 2016, 10:30 Uhr) das Lutherhaus mit einem Grußwort der Kulturstaatssekretärin Dr. Babette Winter eröffnet. Das stadtbildprägende Lutherhaus ist eines der wenigen vollständig erhaltenen Häuser der Spätgotik und innerlich sowie äußerlich weitgehend im Zustand zu Zeiten der Reformation. Bereits am Vortag des Reformationstages, am 30.10.2016 um 9:30 Uhr, nimmt Ministerpräsident Ramelow an einem Festgottesdienst in der Eisenacher Georgenkirche zur Indienstnahme der revidierten Lutherbibel teil. Am Nachmittag des gleichen Tages, 14:00 Uhr, eröffnet Ramelow mit einem Grußwort die Ausstellung „Luthers ungeliebte Brüder – alternative Reformationsideen in Thüringen“ in Mühlhausen. Die Ausstellung, die im Reformationsjahr damit einen differenzierten und multiperspektivischen Blick auf die Reformation ermöglicht, wird mit Mitteln des Freistaats gefördert.



Gottesdienst St. Georgenkirche Eisenach

Termin: 30. Oktober 2016, 9:30 Uhr

Ort: Eisenach, Marktgasse 1



Eröffnung Ausstellung „Luthers ungeliebte Brüder“

Termin: 30. Oktober 2016, 14 Uhr

Ort: Mühlhausen, Kornmarkt, Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche



Eröffnung Lutherhaus in Neustadt

Termin: Montag, 31. Oktober 2016, 10:30 Uhr

Ort: Neustadt an der Orla, Rodaer Str. 14, Lutherhaus



500 Jahre Reformation - Eröffnung des Reformationsjubiläums

Termin: Montag, 31. Oktober 2016, 15 bis 19 Uhr (15 Uhr Festgottesdienst / 17 Uhr Festakt)

Ort: Berlin, St. Marienkirche am Alexanderplatz / Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren