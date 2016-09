Verbessertes Gesundheitsmanagement für Thüringer Lehrerinnen und Lehrer

Am morgigen Mittwoch werden Ministerin Klaubert und der Hauptpersonalrat des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport eine Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement abschließen. Mit der Unterzeichnung, die im Zuge der Umsetzung des Personalentwicklungskonzepts Schule erfolgt, sollen Arbeitsschutz, integratives Personalmanagement und Gesundheitsförderung verbessert werden. Die Vereinbarung gilt für alle Behörden und Dienststellen des Thüringer Bildungsministeriums und damit auch für sämtliche staatlichen Schulen im Freistaat.



Ministerin Klaubert zeigt sich zufrieden mit der bevorstehenden Unterzeichnung: „Die Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement wurde seit längerer Zeit vom Personalrat und den Gewerkschaften immer wieder eingefordert. Und das zu Recht. Gesundheitsförderung und das Wiedereingliederungsmanagement sind wichtige Themen in den Schulen. Lehrerinnen und Lehrer sind in der alltäglichen Arbeit besonderen Belastungen ausgesetzt. Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern ist eine ständige Herausforderung. Hinzu kommt die lange Schreibtischarbeit, die oft bis in die Abendstunden andauert. Da ist eine Unterstützung des Gesundheitsmanagements durch das Ministerium der richtige Schritt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das Papier jetzt gemeinsam unterzeichnen und uns an die Umsetzung machen können.“



Mit konkreten Maßnahmen soll auf der Grundlage der physischen und psychischen Gefährdungsbeurteilung gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz (einschließlich arbeitsbedingter Erkrankungen, Arbeitsunfällen und psychischer Belastungen) vorgebeugt werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wird ein regelmäßiger fachlicher Austausch mit dem Netzwerk Gesundheitsmanagement des Ministeriums stattfinden. Die Einbeziehung externer Experten (z. B. Krankenkassen, Unfallkasse Thüringen, Rentenversicherungsträger, Gesundheitsamt) sowie der arbeitsbetrieblichen Fachpersonen wird in der Arbeit des Netzwerkes themenbezogen erfolgen.

