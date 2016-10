Thüringen setzt beim Kinderschutz auf dezentrale Strukturen

Gabi Ohler, Staatssekretärin im Thüringer Jugendministerium, macht im Anschluss an die heutige Beratung mit den Thüringer Kinderschutzgruppen deutlich: „Damit der Kinderschutz erfolgreich sein kann, gibt es in Thüringen ein ganzes Netzwerk von Partnerschaften und Kooperationen. Es leistet – getragen von Fachleuten unterschiedlicher Berufe – wichtige Unterstützung bei der Entwicklung von Kindern zu starken Persönlichkeiten.“



Ohler erläutert, dass sowohl der vorbeugende Kinderschutz als auch der Schutz vor konkreten Gefahren konzeptionell zusammen gehören. So sei es in Thüringen auf der präventiven Seite gelungen, sogenannte „Netzwerke Frühe Hilfen“ in den Landkreisen und Städten aufzubauen. Seit 2013 gibt es diese Programme flächendeckend in allen Thüringer Kommunen. Im Bereich des weitergehenden Kinderschutzes, bei dem es um ernsthafte Belastungssituationen und konkrete Gefährdungen geht, hätten sich dezentrale Netzwerke als nützlich erwiesen.



Seit 2009 haben sich die Anstrengungen für die Frühen Hilfen und den Kinderschutz in Thüringen fast vervierfacht. 2009 wurden 830.000 Euro für diese Aufgaben aufgewandt. In diesem Jahr seien die Förderungen auf 3,27 Millionen angewachsen.



„Die Erfahrungen zeigen klar: Bei einem sensiblen Thema wie dem Kinderschutz benötigen wir die Expertinnen und Experten vor Ort. Das entspricht auch dem bundesweiten Trend, die medizinische Expertise für den Kinderschutz zu regionalisieren. Deshalb haben wir derzeit an zehn Standorten in ganz Thüringen solche Kinderschutzgruppen etabliert. So sorgen wir einerseits dafür, dass die Jugendämter besser auf die medizinische Einschätzung zurückgreifen können. Zum anderen können so Ärztinnen und Ärzte die Erfahrungen der Jugendämter besser nutzen“, so Staatssekretärin Ohler.



Ohler kündigt zudem an, dass man gemeinsam mit den Kinderschutzgruppen der Kliniken über die weitere Ausgestaltung der Arbeit diskutieren werde. Die Debatte werde ergebnisoffen geführt. Entscheidend sei nicht, so die Staatssekretärin, wer welche Aufgabe übernehmen würde, sondern welche Strukturen die besten Effekte für den Kinderschutz zeigen. Ohler signalisiert die Bereitschaft ihres Ministeriums für die konzeptionelle und finanzielle Unterstützung einer Koordinierungsstelle. Wie diese konkret ausgestaltet werde, welche Zielstellungen und Aufgaben zugrunde gelegt werden, solle gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der Kinderschutzgruppen und der beiden Kinderschutzambulanzen (Jena und Erfurt) erarbeitet werden.



