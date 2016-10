Ministerin Klaubert eröffnet Ausstellung "Kinderträume"

Thüringens Jugendministerin Birgit Klaubert eröffnet am Montag (10. Oktober 2016) in Erfurt die Fotoausstellung „Kinderträume“. Gezeigt werden Werke der Fotografin Magdalena Kruse, die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Regelschule Leinefelde portraitiert hat. Den Portraits sind Interviews zugeordnet, in denen die jeweils abgebildeten Jugendlichen Fragen zu ihren Erfahrungen und Erwartungen an das Leben beantworten.



Bei aller Vielfalt der Gesichter und Antworten werde so deutlich, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen den Heranwachsenden gebe. Probleme, Wahrnehmungen und Hoffnungen lägen trotz der kulturellen und sozialen Unterschiede oft eng beieinander, so die Künstlerin. Die 29-jährige ausgebildete Fotografin hat das Projekt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern als Wanderausstellung konzipiert



Das Projekt wurde mit 900 Euro aus Mitteln des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt!“ und des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ unterstützt. Die Umsetzung erfolgte im Rahmen des Lokalen Aktionsplans zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Hier entwickeln Kommunen und engagierte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Strategien gegen rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemitische Tendenzen vor Ort und setzen sie in Aktionen und Projekte um.



Zeit: 10. Oktober 2016, 12:30 Uhr

Ort: Erfurt, Rotunde im Regierungsviertel, Werner-Seelenbinder-Straße 7



Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.



