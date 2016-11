Klaubert startet offenen Diskussionsprozess zur Schulgesetznovelle

„Inklusion ist Generationenaufgabe. Deshalb starten wir in einen offenen Diskussionsprozess, um die Inklusion in der Thüringer Bildungslandschaft in den nächsten Jahren weiter zu entwickeln. Qualität braucht Zeit. Das neue Schulgesetz soll im Herbst 2018 in Kraft treten. Sollte sich im Laufe der Debatte zeigen, dass dieser Zeitplan zu ambitioniert ist, dann wird es daran Änderungen geben“, so Ministerin Klaubert.



Fünf zentrale Punkte aus den Vorschlägen lauten:



1) Das Förderschulgesetz und das Schulgesetz werden zu einem gemeinsamen Gesetz zusammengeführt. Damit wird eine zentrale Forderung des Koalitionsvertrages aufgenommen und ein starkes Zeichen für das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf gesetzt. Thüringen hat als einziges Land noch ein separates Förderschulgesetz.



2) Die UN-Behindertenrechtskonvention ist für uns Anspruch und Auftrag zugleich, Inklusion umzusetzen. Thüringen hat hier deutlichen Nachholbedarf. Ab dem Schuljahr 2018/19 sollen schrittweise alle Schülerinnen und Schüler, die besondere Förderung beim Lernen, bei der Sprache oder in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung benötigen, an allgemein bildenden Schulen unterrichtet werden. Diese arbeiten eng mit den regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren zusammen. Für Schülerinnen und Schüler an Förderzentren wird Kontinuität garantiert. Sie können ihre Schullaufbahn dort beenden. Momentan gibt es an staatlichen und freien Schulen insgesamt etwa 7.100 Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung. 48 Prozent werden bereits inklusiv beschult.



3) Förderzentren mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung entwickeln sich zu Beratungs- und Unterstützungszentren für die inklusive Beschulung im Netzwerk. Die Förderzentren für geistige bzw. körperliche und motorische Entwicklung haben den Auftrag, sich verstärkt in diese Netzwerkarbeit einzubringen. Den beiden überregionalen Förderzentren für Hören und Sehen obliegt es, thüringenweit für alle entsprechenden Schülerinnen und Schüler ein Netzwerk zu bilden.



4) Förderschulen können – gemeinsam mit Grund- und Regelschulen – zu Thüringer Gemeinschaftsschulen entwickelt werden. Damit spiegelt sich die Vielfalt der Gesellschaft auch in den Schulen als zentrale Sozialisierungsinstanz wider.



5) Der Bildungsgang Lernförderung geht in den allgemeinen Bildungsgängen der Grund- und Regelschule auf. Der Förderschwerpunkt Lernen bleibt mit dem Ziel bestehen, allen Schülerinnen und Schülern das Lernangebot zu unterbreiten, den Hauptschulabschluss zu erwerben. Damit ist eine direkte Anschlussfähigkeit an die weitere schulische Ausbildung gegeben.



Klaubert: „Wir gehen mit konkreten Vorstellungen in die Debatte, aber wir sind für alle Ideen und Hinweise offen. Inklusion ist ein langfristiger Prozess, der die gesamte Gesellschaft betrifft. Inklusion kann nur gelingen, wenn der Prozess bei den Beteiligten auf Akzeptanz stößt. Mit der heute angestoßenen Debatte machen wir uns auf den Weg, gemeinsam mit den verantwortlichen Akteuren auszuloten, was bis wann leistbar ist. Dafür werden wir uns die Zeit nehmen, die es braucht.“



Hintergrund Beirat Inklusive Bildung:



Mit der Ratifizierung des „Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ der Vereinten Nationen (UN-BRK) stellt sich Deutschland seit 2009 der Aufgabe, die Bestimmungen der Konvention einzuhalten und diese, entlang der verbindlichen Zielvorgaben, aktiv umzusetzen. Dieses Bekenntnis fand seinen Niederschlag im „Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Die Länder wurden in diesem Zusammenhang beauftragt, einen regionalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK zu entwickeln. In Folge wurde der „Thüringer Maßnahmeplan zur Umsetzung der UN-BRK über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ erarbeitet und im April 2012 verabschiedet.



Der Maßnahmeplan für Thüringen sieht als einen wesentlichen Schwerpunkt bei der Umsetzung der UN-BRK die Bildung eines Beirats „Inklusive Bildung“ als mitgestaltendes, Prozess begleitendes Gremium vor. Der Beirat „Inklusive Bildung“ wurde im November 2011 eingerichtet. Ihm gehören Vertreterinnen und Vertreter aus Gremien, Spitzenverbänden und Ministerien an, die in den Bereich Bildung involviert sind. Der Beirat berät in Fragen der inklusiven Bildung und des Gemeinsamen Unterrichts und bietet eine breite Plattform des Austausches und der Zusammenarbeit für alle Partner.



