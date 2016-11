Minister Tiefensee zu Gast beim Runden Tisch Lokal-TV

Die Thüringer Lokal-TV-Veranstalter und die Vertreter/innen der Thüringer Landesmedienanstalt treffen sich regelmäßig zum Meinungsaustausch und zu verschiedenen Informationsveranstaltungen. Zum gestrigen Runden Tisch-Gespräch konnte TLM-Direktor Jochen Fasco erstmals auch Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee, begrüßen.



Der Minister betonte im Diskurs mit den Fernsehmachern einerseits die außerordentlich große Bedeutung der Thüringer Sender für die Demokratie und besonders für die Vielfalt lokaler und regionaler Berichterstattung. Andererseits würdigte er Lokal-TV als essentiellen Bestandteil der Kreativwirtschaft und wichtigen Partner des Thüringer Mittelstandes. Der Minister informierte sich außerdem über den Stand der Digitalisierung und die wirtschaftliche Lage des lokalen Fernsehens im Freistaat. „Wir müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen aber auch Sorge dafür tragen, dass die lokalen Fernsehsender in diesem Prozess Schritt halten können“, so Minister Tiefensee. Direktor Jochen Fasco ergänzte: „Durch zahlreiche technische Fördermaßnahmen, Forschungs- und Pilotprojekte begleiten und unterstützen wir als Landesmedienanstalt die lokalen Fernsehsender bereits seit vielen Jahren. Gerade bereiten wir die HD-Verbreitung in den Kabelnetzen vor.“



Auch die Thematik des hochauflösenden Fernsehens stand auf der Tagesordnung des Runden Tisch-Gespräches. Immer mehr Thüringer nutzen HD-TV. Darauf müssen die lokalen Sender reagieren. Zukünftig wird auch Lokal-TV unverschlüsselt und in HD-Format auf allen Plattformen zu sehen sein. Wenn es nach der TLM ginge, sollte das schon 2017 der Fall sein. Dafür werden bei den Veranstaltern derzeit die studiotechnischen Voraussetzungen geschaffen. In Vorbereitung ist auch die Verbreitung der Lokal-TV-Programme bei Entertain, dem IPTV der Deutschen Telekom.

