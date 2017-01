Thüringer Finanzministerin Heike Taubert: Nachhaltigkeitsmodell ermöglicht Verbeamtung von Lehrern

Die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert begrüßt, dass das Bildungsministerium Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen wieder verbeamten will. Bereits am 13. Dezember machte das Kabinett den Weg für die Verbeamtung frei, indem es die Eckpunkte des Nachhaltigkeitsmodells gemeinsam mit den Eckpunkten eines Personalentwicklungskonzeptes des Thüringer Landesdienstes beschloss. Sie sagte: „Die Grundlage für die Kabinettentscheidung, Lehrerinnen und Lehrer wieder zu verbeamten, ist das Thüringer Nachhaltigkeitsmodell. Denn richtigerweise müssen wir uns darüber im Klaren sein, wie wir künftig unsere Beamten bezahlen. Zukünftige Verbeamtungen lassen sich langfristig nur über das Nachhaltigkeitsmodell finanzieren.“



Das Nachhaltigkeitsmodell ist bundesweit einmalig. Hierbei werden ab 2018 für jeden neu ernannten Beamten, wie beispielsweise Lehrerinnen oder Lehrer, jährlich 5.500 Euro an Schulden im Landeshaushalt getilgt. Damit wird langfristig die Zinslast im Haushalt gesenkt. Gegenwärtig hat Thüringen 15,2 Milliarden Euro Schulden, und der Landeshaushalt wird derzeit jährlich mit rund 550 Millionen Euro Zinsen belastet.



“Wir müssen in Thüringen eine generationengerechte Haushaltspolitik verankern“, betont die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert. Für sie heißt das: „Kommende Generationen dürfen wir nicht unnötig mit unseren heutigen Ausgaben belasten. Für Ausgaben, die wir heute verantworten, müssen wir vorsorgen. Dies betrifft eben auch die Frage der Versorgungsleistungen für das Landespersonal. Mit dem Nachhaltigkeitsmodell stellen wir uns aktuellen Herausforderungen, wie etwa Thüringen für Lehrer attraktiv zu erhalten. Wir kümmern uns gleichzeitig um die entstehenden Kosten, indem wir die Zinslast zukünftiger Generationen mindern. Wir machen aktiv notwendige Personalpolitik und implementieren gleichzeitig ein langfristiges finanzpolitisches Instrument. Moderne Fachpolitik braucht heute immer eine Entsprechung in der Finanzpolitik.“

