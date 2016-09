Zwei Tage rund um Immobilien-Investments - der Immopreneur-Kongress

Am 12. und 13. November 2016 trifft sich die Immobilieninvestment-Branche zum 1. Immopreneur-Kongress im The Westin Grand Hotel im Frankfurter Westend. Die von Immobilieninvestor und Buchautor Thomas Knedel ins Leben gerufene Veranstaltung wartet an beiden Tagen mit einem attraktiven Programm und ausgewählten Top-Referenten auf. Neben bekannten Rednern wie Torben Käselow, Andreas Sell, Alex Fischer und weiteren steht vor allem eine Keynote von Gerald Hörhan, bekannt als Investment-Punk, auf der Agenda. Hörhan ist mit seiner kritischen Haltung zur Geldpolitik und dem Finanzsystem ein gern gesehener Gast in Talkshows und ein prominenter Querdenker.„Die Idee zu diesem Kongress kam mir durch den ständigen Austausch mit meiner Online-Community und dem Feedback unserer Workshop-Teilnehmer. Dem Wunsch nach einer Veranstaltung mit hochkarätigen Referenten zum Meinungsaustausch und zum Vernetzen möchte ich mit dem Immopreneur-Kongress nachkommen.“, erklärt Initiator Thomas Knedel.



Die letzten Tickets für den Kongress sind einfach online unter www.immopreneur-kongress.de erhältlich.



Thomas Knedel ist Autor von „Erfolg mit Wohnimmobilien“ und seit über 20 Jahren als Assetmanager im Bereich Immobilien tätig. Als Betreiber seines Netzwerks Immopreneur.de steht Herr Knedel im ständigen Austausch mit Immobilieninvestoren bundesweit. Mit dem Immopreneur-Kongress in Frankfurt bietet Thomas Knedel nun ein perfektes Forum für alle Interessierten zum Erfahrungs- und Ideenaustausch und Netzwerken mit einem attraktiven Rahmenprogramm an.

