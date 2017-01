Von Kopf bis Fuß auf Wohlfühlen eingestellt - Valentinstag in der THERME ERDING Romantik und Zeit zu zweit stehen am 14. Februar hoch im Kurs! Die größte Therme der Welt verwöhnt an diesem Tag alle Verliebten mit kuscheligem Ambiente und zahlreichen Wohlfühl-Specials

Im hektischen Alltag kommt die gemeinsame Freizeit oft zu kurz. Doch für einen romantischen Kurzurlaub muss es nicht gleich Paris sein! Im Urlaubsparadies der THERME ERDING sind am Tag der Liebe wundervolle Stunden der Zweisamkeit garantiert und das Aufguss- & Wellnessangebot lässt verliebte Herzen noch höher schlagen: Wie wäre es beispielsweise mit dem Aufguss „Sweet Love“ im Rosenpavillon der VitalTherme & Saunen (ab 16 Jahren, textilfrei), einer Geschichtenerzählerin mit den schönsten Geschichten rund um die Liebe oder sanftem Harfenspiel in der römischen Villa? Eine Wassergymnastik mit powervollen Lovesongs in der Therme und liebevolle Details wie Sheabutter in Herzform runden das Programm ab.



Meist sind es die kleinen Aufmerksamkeiten, die dem Partner ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Laden Sie Ihren Partner doch auf ein Romantik-Menü ein oder überraschen ihn mit der Buchung einer RelaxInsel oder einem RelaxEgg! Für alle entspannten Pärchen gibt es an der Fotostation im Wellenbad das perfekte Foto zur Erinnerung an diesen wunderschönen Urlaubstag.



Das gesamte Verwöhnprogramm finden Sie hier: www.therme-erding.de/programm/events/



Geschenk-Tipp: Sind Sie noch auf der Suche nach dem perfekten Valentinsgeschenk? Erfüllen Sie Herzenswünsche und verschenken Sie romantische Urlaubsmomente mit den Gutscheinen der THERME ERDING. Alle Infos unter www.therme-erding.de/shop Von Kopf bis Fuß auf Wohlfühlen eingestellt – Valentinstag in der THERME ERDING

