Deutsche Meisterschaft im Rennrutschen 2016 in der Therme Erding

„Ready to slide“ in der größten Therme der Welt! Bereits zum 9. Mal nahmen am vergangenen Samstag, 3. Dezember 2016 begeisterte Rutschenfans an der legendären Deutschen Meisterschaft im Rennrutschen teil.



Ausgetragen wurde der Wettbewerb wie jedes Jahr auf der Black Mamba in Europas größter Rutschenwelt, dem Galaxy Erding. Die 145 Meter lange Wettkampfröhre verspricht einzigartiges Rutschvergnügen mit spektakulären Lichteffekten.



Auch viele Kinder und Jugendliche traten neben den erwachsenen Meisterschaftsanwärtern bei der spannenden Veranstaltung an, welche zahlreiche Zuschauer in die galaktische Rutschenwelt lockte.



Ab 11 Uhr rückten die besten Kandidaten im K.O.-Verfahren über das Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis in die Endrunde vor, um sich neben Pokalen und Urkunden auch die Chance auf tolle Preis zu sichern.



Sander Liebig (20,05 sec.), Alina Schneider (18,73 sec.) und Sven Schubert (16,84 sec.) wurden um 16 Uhr als neue Deutsche Rennrutschmeister gekürt und freuten sich über aufregende Urlaubsreisen und Flüge der italienischen Airline Air Dolomiti, die getreu dem Motto „Air Dolomiti flies Therme Erding“ als Hauptsponsor auftrat. Die Zweit- und Drittplatzierten der Kategorien Frauen, Männer und Kinder erhielten Eintritts- und Übernachtungspackages der Therme Erding.



Neben der Meisterschaft sorgten weitere großartige Highlights im Galaxy Erding für einen unvergesslichen Urlaubstag: Einmalige Rutschen wie die Magic Eye, die mit 360 Meter längste geschlossene Röhrenrutsche der Welt, ließen die Herzen aller Rutschenfans höherschlagen. Auch die anderen Paradiese der Thermenwelt garantieren traumhafte Momente in exotischem Urlaubsambiente: Die Therme lädt die ganze Familie zum Thermalheilbaden und Wohlfühlen unter Palmen ein. Und für alle Erholungssuchenden ab 16 Jahren warten in der VitalOase in asiatischem Ambiente, sowie in der VitalTherme & Saunen traumhafte Ruheoasen und einmalige Attraktionen rund um Wärme, Wasser und Wellness.



Weitere Informationen zu den vielfältigen Events der THERME ERDING: www.therme-erding.de/events/

