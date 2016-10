Welche Botschaft hat meine Krankheit?

Wir leben in einer Zeit, in der trotz scheinbar großen medizinischen Fortschritts, immer mehr Menschen krank werden. Die moderne Medizin kennt die Ursachen der meisten Krankheiten nicht. Jedoch Krankheiten kommen nicht per Zufall. Wer hat unsere Gene programmiert? Zum großen Teil wir selbst.



Krankheit ist ein Fließen der Belastungen der Seele in den physischen Leib. Dieses haben wir durch negatives Denken, Reden und Handeln, bzw. Verstöße gegen das kosmische Gesetz der Liebe in diesem oder einem vorherigen Leben verursacht. Das Wissen über „Reinkarnation“ hilft uns, vieles im Leben besser zu verstehen.



Krankheit hat einen tieferen Sinn, eine Lernaufgabe und eine Botschaft an uns.



Welche Fehlhaltungen oder negativen Gedankenmuster belasten Schilddrüse, Darm, Niere, Leber? Was sind die seelischen Ursachen für Krebs, Demenz, Diabetes, Bluthochdruck, Eisenmangel, Anämie, Osteoporose, Tinnitus, Hautprobleme, Allergien, Übergewicht? Was sind die Ursachen für Augenprobleme und Fehlsichtigkeit? Was bedeuten Kopf-, Gelenk- und Rückenschmerzen?



Viele Krankheiten sind Ernährungsbedingt und haben einen seelischen Anteil.



Eine vegane Ernährung hat viele Vorteile für die Gesundheit und es ist aktiver Umwelt-, Tier- und Naturschutz.



Krankheiten, Unfälle und Schicksalsschläge sind ein Hilferuf der Seele und des Körpers, uns selbst zu ändern.



Dieses Buch gibt praktische Hinweise, die uns auf dem Weg zur Gesundheit in allen unseren Lebensbereichen helfen. Es zeigt, mit psychosomatischem Ansatz, aus der Sicht der Ganzheitsmedizin, die Ursachen der Krankheiten und die Zusammenhänge zwischen Fehlhaltungen und der Beziehung zu den 7 Chakras der Seele.



Die Welt braucht eine neue Medizin, die den kranken Menschen ganzheitlich begleitet und sich an den göttlichen Gesetzen orientiert.

