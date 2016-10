Theaterfestival Unentdeckte Nachbarn vom 1. bis 11. November ¬ Gastspiele und Podiumsdiskussionen am 4. und 6. November im Malsaal Zwickau ¬ Theaterpädagogisches Projekt am 2. November in der Aula der Pestalozzischule



Am Theatertreffen Unentdeckte Nachbarn, das vom 1. bis 11. November in Chemnitz und Zwickau stattfindet und sich rund um den 5. Jahrestag der Aufdeckung des NSU mit dessen Verbrechen und deren Aufklärung beschäftigt, beteiligt sich das Theater Plauen-Zwickau mit zwei Gastspielen, zwei Podiumsdiskussionen und einem theaterpädagogischen Projekt.



Das erste Stück Fortsetzung folgt: Offener Prozess wird am 4. November um 19.30 Uhr im Malsaal gezeigt. Darin wird in fünf verschiedenen Städten (Bautzen, Chemnitz, Jena, Nürnberg, Zwickau), die mit den Verbrechen des NSU verknüpft sind oder aktuell rechtsextreme Situationen erleben, eine simultane, szenische Lesung der Münchner Prozessprotokolle: „Offener Prozess“ stattfinden.



Im Anschluss findet um 21.15 Uhr ebenfalls im Malsaal eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kein Gras über die Sache wachsen lassen - Wie kann in Südwestsachsen an die NSU-Verbrechen erinnert werden?“ statt. Auf dem Podium diskutieren Charlotte Schwalb (Journalistin), René Hahn (Vertreter Bündnis für Demokratie und Toleranz, Zwickau), Franz Knoppe (Projektleiter Theatertreffen Unentdeckte Nachbarn, Kunstaktivist Grass Lifter), Franz Hammer und Solvejg Höppner (beide Kulturbüro Sachsen e.V.).



Das zweite Stück, ein Rechercheprojekt von Tuğsal Moğul mit dem Titel Auch Deutsche unter den Opfern wird unter dessen Regie am 6. November um 19.30 Uhr im Malsaal aufgeführt.



Neun Ausländer, vorwiegend türkischer Abstammung, liegen erschossen in ihren Imbissbuden, Blumenläden und Internet-Cafés – deutschlandweit. Was ist passiert? Türkenmafia? Familientragödien? Oder vielleicht doch Rechtsextremismus? Was wie ein grausames Ratespiel anmutet, ist bittere Realität. Es ist ein deutsches Verbrechen, dessen lückenlose Aufklärung nicht möglich scheint. Wäre das auch so, wenn die Opfer Deutsche ohne Migrationshintergrund gewesen wären?



Die Referenten der anschließenden Podiumsdiskussion mit dem Thema „Parlamentarische Aufklärung des NSU-Komplexes“ sind Tuğsal Moğul (Autor und Regisseur Auch Deutsche unter den Opfern), Heike Kleffner (Journalistin und Politikwissenschaftlerin), Valentin Lippmann (Mitglied des Landtages Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des zweiten Sächsischen Untersuchungsausschusses). Die Moderation übernimmt Danilo Starosta vom Kulturbüro Sachsen e.V.



Ebenfalls im Rahmen des Theatertreffens findet bereits am 2. November um 11 Uhr die Präsentation des theaterpädagogischen Projekts Rosarot ist eine Mischfarbe, das in Zwickau unter der Leitung von Theaterpädagoge Silvio Handrick entstand, in der Aula der Pestalozzischule statt. Im Rahmen des Theatertreffens beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler aus Hamburg, Chemnitz und Zwickau mit der NSU-Thematik.



Weitere Infos zum Theatertreffen finden Sie unter: http://unentdeckte-nachbarn.de/

