Silvester im Theater Theater Plauen-Zwickau spielt insgesamt sieben Vorstellungen

Den letzten Tag des Jahres 2016 lässt das Theater Plauen-Zwickau mit einem abwechslungsreichen Programm in insgesamt sieben Vorstellungen ausklingen. Im Vogtlandtheater Plauen wird die diesjährige Silvestergala unter dem Motto Schönheitswettbewerb im Olymp um 16 Uhr, 18.30 Uhr und 20.45 Uhr geboten. Wiederbelebt wird die Antike mit mitreißenden Operetten- und Musicalhits. Die charmante Moderation des Abends übernehmen Schauspielerin Nadine Aßmann und Operndirektor Jürgen Pöckel. Es tanzt das Ballettensemble. Musikalisch stimmen der Opernchor des Theaters Plauen-Zwickau und das Philharmonische Orchester auf das neue Jahr ein. Im Anschluss an die letzte Vorstellung gibt es für die Zuschauer ein Buffet, Tanz und ein Feuerwerk. Bei Musik von DJ Nightlife kann dann bis in die frühen Morgenstunden auf der Hauptbühne gefeiert werden.



In Zwickau wird im Malsaal das alte Jahr mit der Komödie Der Vorname beschlossen. In diesem temporeichen Schauspiel unter der Regie von Gilbert Mieroph spielen Else Hennig, Björn-Ole Blunck, Daniel Koch, Peter Princz und Julia Hell. Gezeigt wird Der Vorname um 16 Uhr und um 20 Uhr.



Ein musikalisches Highlight wartet außerdem noch im Theater in der Mühle: Das Sängerehepaar Ani und Shin Taniguchi läutet gemeinsam mit Ute Menzel das neue Jahr mit einem kurzweiligen und unterhaltsamen musikalischen Programm ein. Silvester mit Ani und Tani läuft um 16 Uhr und um 21 Uhr.



Alle Vorstellungen sind bereits ausverkauft, nur für die letzte Vorstellung im Vogtlandtheater gibt es noch Restkarten.

