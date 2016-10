Ritter Blaubart am 22. Oktober im Vogtlandtheater Schnäppchentag am 10. Dezember

Jacques Offenbachs Operette Ritter Blaubart wurde in der Inszenierung von Jürgen Pöckel umjubelt vom Publikum aufgenommen und wird in diesem Kalenderjahr nur noch zwei Mal im Vogtlandtheater Plauen zu sehen sein. Am 22. Oktober hebt sich der Vorhang um 19.30 Uhr. Am 10. Dezember wird es dafür einen Schnäppchentag geben - Zuschauer erhalten alle Karten für diese Vorstellung zum halben Preis. Unter der musikalischen Leitung von Thomas Peuschel singt die Titelpartie Jason Kim. Als Bäuerin Boulotte ist Johanna Brault zu erleben. Bühnenbild und Kostüme stammen von Andrea Hölzl.



Ritter Blaubart, fünffacher Witwer in Trauer, ist auf der Suche nach einer sechsten Braut. Er findet sie in der Bäuerin Boulotte, die eigentlich auf die Liebe des Hirten Daphnis hofft. Daphnis, in Wirklichkeit ein Prinz, liebt Prinzessin Hermia. Die Hochzeit der beiden könnte problemlos vonstattengehen, wenn nicht auch Blaubart ein Auge auf die Prinzessin geworfen hätte. Um beim König um ihre Hand anzuhalten, bleibt nur eins zu tun: Auch seine sechste Frau muss ihn zum Witwer machen. Doch Boulotte hat andere Pläne … In seiner Persiflage auf Charles Perraults Märchen La Barbe Bleue demontiert Jacques Offenbach das Grauen des Frauenmörders in ein Zerrbild verlogener Sexualmoral und ungehemmter Triebe. Mit leichtem Witz und scharfem Verstand treibt er einen burlesken Reigen aus Eifersüchteleien, Verkleidungen und Befreiungsschlägen fort, bis er in sich zusammenbricht – zur Freude oder Gram der Beteiligten.





