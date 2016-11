Luisa Miller - die letzten Vorstellungen ab 20. November um 18 Uhr im Vogtlandtheater Plauen

Noch dreimal ist die mit großer Begeisterung vom Plauener und Zwickauer Publikum aufgenommene Oper Luisa Miller von Giuseppe Verdi im Vogtlandtheater zu sehen.



Ab 20. November um 18 Uhr steht die Wiederaufnahme auf dem Spielplan, weitere Aufführungen finden am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember um 19 Uhr, sowie am 29. Januar 2017 um 15 Uhr statt. In der Inszenierung von Thilo Reinhardt aus der vorangegangenen Spielzeit sind unter der musikalischen Leitung von GMD Lutz de Veer in der Titelpartie Sonja Westermann sowie u. a. Johanna Brault, Karsten Schröter, Jason Kim, Shin Taniguchi und Igor Levitan zu erleben. Die Solisten werden unterstützt vom Opernchor und Extrachor des Theaters Plauen-Zwickau. Das Bühnen-und Kostümbild stammt von Luisa Lange.



Der Schlossvogt Wurm möchte Luisa, die Tochter des ausgedienten Soldaten Miller, heiraten. Doch Miller will Luisa nicht gegen ihren Willen zu einer Ehe drängen, bis Wurm ihm verrät, dass ihr Geliebter Rodolfo der Sohn des Grafen Walter ist. Rodolfo steht zur bürgerlichen Luisa und widersetzt sich einer Heirat mit Herzogin Federica von Ostheim. Als Graf Walter Luisas Vater provoziert, droht Rodolfo, die Verbrechen seines Vaters öffentlich zu machen. Graf Walter und Wurm schmieden eine Intrige: Luisa soll zwischen Rodolfo und ihrem Vater wählen. Verdi verwandelt in seiner 14. Oper Schillers bürgerliches Trauerspiel Kabale und Liebe in ein Kammerspiel, welches das Geschehen auf die emotionalen Beziehungen zwischen Liebenden, Kindern und Vätern fokussiert. Zum Ausklang seiner „Galeerenjahre“ verlässt Verdi 1849 mit Luisa Miller die Formgebung der Belcanto-Oper und entwickelt aus der Handlung eine Musik voll Zartheit und Leidenschaft, die der Tiefe und Wahrhaftigkeit seiner Hauptwerke gleichkommt.



Eine Werkeinführung gibt es jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Löwel-Foyer.

