Ellen Schaller mit Trick 17 am 27. Oktober im Theater in der Mühle in Zwickau

Unter dem Titel Trick 17 - Zauberei trifft Kabarett tritt die Chemnitzer Kabarettistin Ellen Schaller am 27. Oktober um 19.30 Uhr im Theater in der Mühle in Zwickau auf.

Jede fortschrittliche Politik ist von Magie nicht zu unterscheiden. Beide leben von der Illusion, sie brauchen Nebelkerzen und gezinkte Karten, unsichtbare Fäden und versteckte Hintertüren. In diesem außergewöhnlichen Bühnenprogramm trifft die Kabarettistin Ellen Schaller auf den Zauberkünstler Torsten Pahl, um mit ihm die geheimen Tricks der Politik zu entzaubern und die Zuschauer auf magische Weise zu fesseln: Mit herausragender Zauberei und Kabarett, das auf den Kopf zielt und das Zwerchfell trifft.

