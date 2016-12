Einführungsmatinee zu Terror am 8. Januar im Malsaal Zwickau

Das spannende und bereits im Vorfeld viel diskutierte Stück Terror von Ferdinand von Schirach wird ab dem 13. Januar, nachdem es bereits in Plauen mit großem Erfolg gelaufen ist, nun auch im Zwickauer Malsaal zu sehen sein. Zuvor gibt es für alle Interessierten eine Einführungsmatinee am 8. Januar um 11 Uhr, ebenfalls im Malsaal. Regisseur Gilbert Mieroph, Ausstatterin Luisa Lange und die leitende Schauspiel-Dramaturgin Maxi Ratzkowski beantworten alle Fragen rund um das Inszenierungskonzept, die Bühne und den Inhalt des Schauspiels. Das Ensemble stellt ausgewählte Szenen aus dem Stück vor. Der Eintritt ist frei.



Ein Mann hat 164 Menschen getötet. Er wird des Mordes angeklagt und steht nun vor Gericht. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit: Lars Koch, Familienvater und Major der Luftwaffe, schoss – gegen das Gesetz und den Befehl seiner Vorgesetzten – ein Passagierflugzeug ab, welches von Terroristen mit der Absicht entführt wurde, es in ein Fußballstadion stürzen zu lassen und so 70.000 Menschen zu töten. Lars Koch trifft eine Entscheidung und schießt. An seiner Täterschaft besteht kein Zweifel, doch eine Frage bleibt zu klären: Ist er für diese Tat schuldig zu sprechen? In dem als Gerichtsprozess angelegten Schauspiel von 2014 entwirft der Bestsellerautor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach mit scharf geschliffenen Worten nicht nur ein erschreckend reales Szenario, sondern fordert das Publikum gleichzeitig dazu auf, selbst als Schöffen ein Urteil zu fällen und über den Ausgang des Prozesses zu entscheiden. Der doppelten Uraufführung in Berlin und Frankfurt im Oktober 2015 folgte eine beispiellose Serie weiterer Inszenierungen auf zahlreichen Bühnen.





