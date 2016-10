3. Sinfoniekonzert - Very British - PhilKon-Schülerakademie-Konzert am 4. November im Vogtlandtheater Plauen

Das 3. Sinfoniekonzert des Theater Plauen-Zwickau findet unter dem Motto Very British am 4. November um 19.30 Uhr im Vogtlandtheater statt. Unter dem Dirigat von GMD Lutz de Veer spielen Schülerinnen und Schüler der PhilKon-Schülerakademie sowie das Philharmonische Orchester Plauen-Zwickau. Solist an der Gitarre ist Lucian Plessner. Es werden Werke von Ralph Vaughan Williams, Stephen Dodgson und Edward Elgar geboten.



Seit 1900 suchten viele Komponisten Alternativen zur modernen Atonalität, die sie unter anderem in der barocken Tradition des Variierens und Fantasierens über Themen alter Meister fanden. Ralph Vaughan Williams variierte die phrygische Dritte Kirchentonart-Melodie eines Hymnal des Renaissance-Komponisten Thomas Tallis auf drei Arten. Zwei Streichorchester wechseln zwischen Solo und Tutti und im Kontrast dazu erklingen orgelähnliche Klänge. Edward Elgar beschreibt in 14 Variationen Menschen aus seinem Umfeld. Das Thema ist eine zufällig erfundene Melodie, die seiner Frau besonders gefiel. Nach der Uraufführung 1899 durch Hans Richter in London wurde das Werk Enigma (Rätsel) betitelt, als die Zuordnung der Sätze zu bestimmten Personen enträtselt wurde. Der neoklassizistische Stil dieser Werke eignet sich für das gemeinsame Musizieren mit Schülerinnen und Schülern der PhilKon-Akademie. Auch der 2013 verstorbene Stephen Dodgson mischt in seinem fünfsätzigen Gitarrenkonzert Nr. 2 Variationsverfahren, phrygische Kirchentonart sowie Barockinstrumente mit Mitteln der Neuen Musik. Das von Andrés Segovia inspirierte Werk schrieb Dogson 1972 für den jungen Gitarristen John Williams, der es 1974 in Manchester uraufführte. Seit seiner Einspielung mit dem English Chamber Orchestra Anfang der 1980er-Jahre wird dieses Gitarrenkonzert von Lucian Plessner und dem Philharmonischen Orchester Plauen-Zwickau erstmals wieder aufgeführt.



Um 19 Uhr findet eine Konzert-Einführung statt, zu der der Eintritt frei ist.

